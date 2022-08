Innocan Pharma erreicht in einer klinischen Studie an Hunden für seine proprietäre liposomale LPT-CBD-Verabreichungsplattform eine Bioverfügbarkeit von nahezu 100 %

- Im Vergleich dazu liegt die Bioverfügbarkeit beim Menschen bei oraler Verabreichung bei 6,5 bis 20 %

Herzliya, Israel, und Calgary, Alberta - 11. August 2022 - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, Ergebnisse bekannt zu geben, die nach einer subkutanen Injektion mithilfe seines proprietären CBD-LPT-Verabreichungssystems in einer klinischen Studie an Hunden mit Schmerzen eine 100%ige Bioverfügbarkeit zeigten (im Vergleich zu Literaturdaten nach intravenöser Verabreichung1).

In der Regel führt die orale Verabreichung von CBD beim Menschen zu einer Bioverfügbarkeit von 6,5 bis 20 % der verabreichten Dosis.

Bioverfügbarkeit bezieht sich auf die Exposition gegenüber dem Arzneistoff im Blutkreislauf, wenn es extra-vaskulär verabreicht wird, verglichen mit der Exposition, die nach intravenöser Verabreichung erzielt wurde, bei normalisierter Dosis. Die geringe orale Bioverfügbarkeit von CBD beim Menschen (6,5 %) ist eine Folge des First-Pass-Effekts der Leber und wird als variabel und abhängig vom Fasten/Fütter-Status angesehen.2

Innocans einzigartige LPT-Lösung

Über die Verabreichung von injizierbarem, in Liposomen verkapseltem CBD (die LPT-Plattform) beabsichtigt Innocan, eine lang anhaltende und therapeutische CBD-Konzentration im Körper zu erreichen. Innocan ist der Ansicht, dass damit eine weitaus effektivere und anhaltende therapeutische Wirkung erzielt wird. Innocan hat mit seiner LPT-Plattform eine Reihe von Versuchen an Tieren durchgeführt. Diese Experimente haben erste positive Ergebnisse gebracht, die bekräftigen, dass Innocan mit seiner Absicht, CBD für Menschen und Tiere über einen längeren Zeitraum mit einer einzigen Injektion verfügbar zu machen, richtig liegt. Innocans einzigartige Verabreichungsmethode ermöglicht die anhaltende Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf mit einem verbesserten pharmakokinetischen (PK) Wirkprofil. Die Forschungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt und deuten darauf hin, dass die Technologie des Unternehmens in der Lage ist, Cannabinoide auf wirksamere Weise in den Blutkreislauf einzuschleusen.