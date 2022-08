Alpha Copper stellt Update hinsichtlich Bohrprogramm bei Projekt Indata bereit

Im Rahmen des Sommerbohrprogramms, das zurzeit beim Kupfer-Gold-Projekt Indata im Gange ist, wird eine Entdeckung angepeilt, zumal wir nach beträchtlichen mineralisierten Körpern suchen, die zwei relevante und unterschiedliche Ziele kombinieren: eine goldhaltige Erzgangmineralisierung und eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung.

Alpha führt zurzeit ein 5.000 m umfassendes Bohrprogramm durch, um mehrere hochrangige geophysikalische Ziele zu erproben, einschließlich Carbonatverdrängungslagerstätten („CRD“) und Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierungsumgebungen. Das erste Bohrloch dieses ersten Bohrprogramms 2022, IN-22-74 (Ziel „J“), begann in mineralisiertem Vulkangestein und fand dann gegen Ende des Bohrlochs (144 m) felsisches Intrusivgestein vor, wo es eine Molybdänmineralisierung durchschnitt (ein klassisches Merkmal von CRD-mineralisiertem Gestein in Kalkstein ist ein benachbarter molybdänmineralisierter Porphyrkörper). Im Anhang finden Sie ein Foto der Molybdänmineralisierung in Bohrloch IN-22-74.

Abb. 1: Repräsentatives Foto der Molybdänmineralisierung, die nahe dem Ende des Bohrlochs NL-22-74 identifiziert wurde

IN-22-75 und IN-22-76 wurden gebohrt, als sich das Unternehmen in Richtung Norden zum Ziel Lake Copper bewegte. Bohrloch IN-22-76 fand eine vielversprechende Erzgangmineralisierung vor und beide Bohrlöcher bestätigten die Größe der intrusiven Einheit, die für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung empfänglich ist, wie auf der eingefügten Karte (Abb. 2) zu sehen ist.

Abb. 2: Bohrziele und IP-Daten 2022

Das Diamantbohrloch IN-22-80 peilt ein Gebiet in der Nähe identifizierter Ausbisse von mineralisierten Bereichen mit Chalkopyrit an, die im Jahr 2019 an der Ostseite des Albert Lake entdeckt wurden – etwa 100 m westlich der in Nord-Süd-Richtung ausgerichteten geophysikalischen induzierten Polarisations- („IP“)-Linie 1250E. Das Bohrloch fand eine starke Chalkopyritmineralisierung ab der Oberfläche bis 45 m vor, was äußerst vielversprechend ist, da es in diesem Gebiet nur eine begrenzte IP-Abdeckung gibt. Das Ziel Lake Copper wurde durch eine 2019 entnommene Ausbissprobe entdeckt, die 0,48 % Kupfer und 0,11 g/t Gold ergab. Wir haben uns dafür entschieden, das Bohrloch IN-22-80 über die ursprünglich angepeilte Tiefe hinaus zu bohren, da die Kernbilder äußerst vielversprechend sind.