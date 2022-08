ProSiebenSat.1 wächst weiter trotz schwierigen Marktumfelds und erzielt erstmals in einem 1. Halbjahr einen Umsatz über 2 Mrd Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Unterföhring (ots) -- Hohes Vorjahresniveau bestätigt: Konzern setzt Umsatzwachstum auch inschwierigem Marktumfeld mit einem Plus von 1 Prozent auf 1.055 Mio Euro fort,adjusted EBITDA mit 166 Mio Euro stabil auf Vorjahresniveau- Diversifikation erfolgreich: Umsatzwachstum getragen durch Entertainment mitplus 2 Prozent und Commerce & Ventures mit plus 10 Prozent (organisch1)- Portfolio noch synergetischer: Weitere Portfoliooptimierung des Konzerns durchden Verkauf des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios und damitkontinuierliche Fokussierung des Programms auf lokale, relevante undLive-Inhalte- Programmstrategie konsequent: Mit diesem Lokal-Fokus bestätigt dieProSiebenSat.1-Senderfamilie ihre Rolle als Marktführer in Deutschland und inder DACH-Region- Cashflow-Management effektiv: Verschuldungsgrad durch konsequentesLiquiditätsmanagement auf 2,3x gesenkt, adjusted Operating Free Cashflowerhöht sich um 26 Prozent auf 109 Mio Euro- Gesamtjahresausblick: Aktualisierung der Jahresprognose nach Verkauf desUS-Geschäfts der Red Arrow Studios und vor dem Hintergrund aktuellerWerbemarkterwartungen in der DACH-RegionUnterföhring, 11. August 2022. Nach einem guten Jahresstart ist dieProSiebenSat.1 Group im zweiten Quartal 2022 weiter gewachsen. Der Konzernumsatzstieg um 1 Prozent auf 1.055 Mio Euro (Vorjahr: 1.048 Mio Euro), das adjustedEBITDA lag mit 166 Mio Euro stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 166 Mio Euro).Angesichts eines starken Vorjahresquartals, das in den Frühlings- undSommermonaten 2021 von Aufholeffekten aufgrund der COVID-19-Pandemie profitierthatte, sowie des aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds infolge desRussland-/Ukraine-Krieges unterstreicht dies erneut die erfolgreiche Strategiedes Konzerns.Auch auf Halbjahressicht bestätigt die ProSiebenSat.1 Group ihr hohesVorjahresniveau: In den Monaten Januar bis Juni 2022 verzeichnete der Konzernmit 2.009 Mio Euro ein Umsatzplus von 1 Prozent (Vorjahr: 1.986 Mio Euro).Organisch1, also währungsbereinigt und ohne die Umsatzbeiträge der 2021veräußerten Portfoliounternehmen wie Gravitas Ventures, Amorelie und moebel.de,erhöhte sich der ProSiebenSat.1-Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2022 um 2Prozent.Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "UnsereUmsatzentwicklung im zweiten Quartal beweist einmal mehr, dass wir dank unsererdiversifizierten Aufstellung krisenfester als viele andere Medienunternehmensind. So konnten wir trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen alsGruppe unser Wachstum fortsetzen. Treiber war hierfür neben unseremEntertainment-Segment auch das Commerce & Ventures-Geschäft. Auf diese Weise hat