US-Inflationsdaten helfen dem Nasdaq 100 und dem EUR/USD

Gestern standen an den Börsen Inflationsdaten im Fokus. Einen guten Anfang machte dabei China. Zwar legten die Preise für die chinesischen Verbraucher im Juli um 2,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, womit die höchste Inflationsrate seit zwei Jahren erreicht wurde, doch stiegen die Erzeugerpreise mit einer Jahresrate von 4,2 % so langsam wie seit fast anderthalb Jahren nicht mehr. Im Juni lag das Plus noch bei 6,1 %.

Das ist auch für die Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland eine gute Nachricht. Denn aus keinem anderen Land der Welt werden so viele Waren importiert wie aus der Volksrepublik. 2021 lag der Wert bei insgesamt mehr als 142 Milliarden Euro. Und steigen die Erzeugerpreise in China weniger stark, dämpft dies die importierte Inflation in Deutschland.

Wird die Inflation in Deutschland noch zweistellig?

Apropos Inflation in Deutschland: Laut den gestern veröffentlichten endgültigen Daten lag die jährliche Rate im Juli hierzulande bei +7,5 %, nach noch +7,9 % im Mai und +7,6 % im Juni.

Dies entspricht einer früheren Vorabschätzung (siehe dazu auch Börse-Intern vom 29. Juli). Die Daten sind daher kaum relevant. Wichtiger ist vor diesem Hintergrund die Information, dass Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt dabei geholfen haben, die Teuerungsrate um rund 2 Prozentpunkte zu drücken.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Teuerungsrate ohne staatliche Eingriffe im Juni, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI), bei 10,2 % gelegen hätte, statt bei 8,2 %. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Und diese bedeutet auch: Wenn diese Maßnahmen auslaufen und ab Oktober zusätzlich die Gas-Umlage erhoben wird, könnte die Inflationsrate im vierten Quartal im schlimmsten Fall sogar kurzzeitig noch zweistellig werden, warnen Experten. „Im Extremfall werden das Ende des Neun-Euro-Tickets und des Tankrabatts, die üblichen Gaspreiserhöhungen sowie die Gas-Umlage die deutsche Inflationsrate etwa drei Prozentpunkte nach oben treiben“, sagte zum Beispiel Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

US-Inflation im Juli unter den Erwartungen

Es braucht daher dringend Signale, dass dieser neuerliche Inflationsschub nur vorübergehend ist, weil andere Preisdaten bereits nach unten zeigen, wie die chinesischen Erzeugerpreise. Und da kamen dann gestern auch die Inflationsdaten aus den USA gerade rechtzeitig. Denn diese überraschten mit einem stärkeren Rückgang als vom Markt mehrheitlich erwartet.