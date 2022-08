Tudor Gold gibt vierte geänderte und neu formulierte Transaktionsvereinbarung zum Spin-Off der Crown Konzessionsflächen bekannt

VANCOUVER, B.C., 10. August 2022 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 13. Juli 2021, 1. Februar 2022, 8. Juli 2022 und 4. August 2022 (die „ersten Pressemitteilungen“) am 10. August 2022 eine geänderte und neu formulierte Vereinbarung (die „geänderte Vereinbarung“) mit Goldstorm Metals Corp. („Goldstorm“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, im Zusammenhang mit dem geplanten Spin-Off der sechs zusammenhängenden Konzessionsgebiete des Unternehmens in der Golden Triangle Region im Nordwesten von British Columbia (zusammen das „Crown Property“) im Wege eines Vereinbarungsplans (die „Vereinbarung“) geschlossen hat.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. August 2022 und gemäß der geänderten Vereinbarung stellt das Unternehmen klar, dass der 3. August 2022 nur der Stichtag für die Stimmabgabe auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens ist, die am 7. September 2022 (die „Versammlung“) stattfindet und dass alle Tudor Gold Aktionäre (zu einem separaten Stichtag, der vom Board of Directors festgelegt wird, nachdem die Vereinbarung von den Aktionären des Unternehmens genehmigt wurde) für jede gehaltene Tudor Gold Aktie etwa 0,251 Stammaktien an Goldstorm erhalten werden.

Weitere Informationen über die Vereinbarung finden Sie in den ersten Pressemitteilungen. Darüber hinaus werden zusätzliche Einzelheiten zur Vereinbarung im Informationsrundschreiben enthalten sein, das im Zusammenhang mit der bevorstehenden Versammlung an die Aktionäre von Tudor Gold versandt wird.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited.