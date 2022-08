Dresden (ots) - Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die aktuelle Realität

konfrontiert uns mit großen politischen und wirtschaftlichen Krisen. Im März

erreichte die Inflationsrate mit 7,5 Prozent den höchsten Wert seit Einführung

des Euros. Viele Bürger befürchten einen Wohlstandsverlust und suchen nach einer

sicheren Anlageoption für ihr Vermögen.



Kaufkraftsicherung





Anleger betrachten Gold traditionell als wirkungsvollen Inflationsschutz undsicheren Hafen in unsicheren Zeiten. Der Finanz-Experte Sven Thieme, Gründer derCompetent Investment (https://www.competent-investment.com/) aus Dresdenempfiehlt, Gold in jedes Portfolio aufzunehmen: "Auch wenn keine direkteKorrelation zwischen Inflation und Goldpreis besteht, kann eine Anlage in Golddabei helfen, sich gegen die negativen Folgen der Geldentwertung abzusichern. Dadurch die steigenden Preise für Waren und Dienstleistungen Papiergeld an Wertverliert, kann Gold als Puffer gegen die verringerte Kaufkraft des Geldeswirken," so Thieme. Langfristig hat Gold seine Kaufkraft stets bewahrt und wirdweltweit als Zahlungsmittel akzeptiert. Da das natürliche Vorkommen desEdelmetalls begrenzt ist, behält es auch immer einen gewissen Sachwert. Esbesitzt einen intrinsischen Wert und kann daher nicht durch geldpolitischeMaßnahmen völlig entwertet werden.Steigende Zinsen sind üblicherweise eine Belastung für das zinslose Gold, da siedie Opportunitätskosten erhöhen. Die Zinsen befinden sich aber zurzeit auf einemhistorisch niedrigen Niveau, weit unterhalb der Inflationsraten. Anlegererleiden also mit Zinsanlagen Vermögensverluste. Dass Gold keinen Cashflowgeneriert ist in einem solchen Marktumfeld unerheblich, da Goldinhabern keineZinserträge entgehen. Finanz-Experte Sven Thieme: "Das Geld auf den Konten derSparer wird Tag für Tag weniger, während in der gegenwärtigen Situation dieOpportunitätskosten von Gold gar nicht zum Tragen kommen. Es spielt keine Rolle,dass Gold keine laufenden Erträge einbringt, wichtig ist, dass man mit Gold demKaufkraftverlust entgegenwirkt."Der Trend hin zu Sachwerten wie Edelmetalle wird anhalten, davon ist Sven Thiemeüberzeugt. Am für Gold günstigen Umfeld negativer Realzinsen werde sichvermutlich so schnell nichts ändern. Und es bestehen derzeit nur wenigeattraktive Alternativen zum Goldinvestment.Ein weiterer Pluspunkt der für Gold im Portfolio spricht ist, dass sich derGoldpreis oftmals entgegengesetzt zum Aktienmarkt entwickelt. So kann dasEdelmetall auch Schwankungen im Depot abfedern. In der Finanzkrise haben sichdie Aktien- und Goldkurse gegenläufig entwickelt. Während Aktienkurse gefallensind, sind Goldkurse gestiegen. Wer die Volatilität seines Aktiendepots senkenmöchte, sollte also Gold beimischen, um die beiden Korrelationen miteinander zuverbinden. Das reduziert die Gesamtschwankung des Portfolios.Auch wer einem Währungscrash oder den Totalverlust seiner Anlagen fürchtet,sollte einen Teil seines Vermögens in physischem Gold anlegen, um Goldbarrenoder Goldmünzen im Notfall als alternatives Zahlungsmittel nutzen zu können.In ein gut austariertes Portfolio gehört auf jeden Fall Gold. EineGoldallokation von etwa 10 bis 20 Prozent hält Competent Investment Chef Thiemefür sinnvoll, als Gegengewicht zur Geldentwertung und um Risiken zu streuen.Thieme verweist in dem Zusammenhang auch auf kürzlich veröffentlichte Zahlen vomWorld Gold Council (WGC), danach ist seit Anfang der 1970er-Jahre, als dasBretton-Woods-System endete und die Bindung des US-Dollars an Gold aufgehobenwurde, der Goldpreis in Dollar im Durchschnitt um 11 Prozent pro Jahr gestiegen.Gold performte damit besser als viele andere Assetklassen und dieWertentwicklung liegt während der langen Zeit im Schnitt auch über denweltweiten Inflationsraten.Die Nachfrage nach inflationssicheren Geldanlagen ist in den letzten Jahrendeutlich gestiegen. Das Expertenteam der Competent Investment informiert Anlegerdeutschlandweit über die verschiedensten inflationssicheren Geldanlagen und dendamit verbundenen steuerrechtlichen Aspekten. Bei Fragen wenden Sie sich gernedirekt an das Expertenteam aus Dresden.