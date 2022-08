Weiterhin hochprofitable Handelsplattform, trotz des schwierigen Marktumfelds. Nachhaltige Dividende und Aktienrückkäufe geplant.

Die Bitcoin Group SE hat ein Rekordgeschäftsjahr abgeschlossen mit einem Umsatz von 25,39 Mio. EUR (VJ: 15,03 Mio. EUR) und einem EBITDA in Höhe von 19,75 Mio. EUR (VJ: 10,55 Mio. EUR). Die überproportionale Ergebnisverbesserung zeigte sich im Jahresüberschuss mit 13,37 Mio. EUR (VJ: 9,52 Mio. EUR). Diese hervorragende operative Entwicklung ist vornehmlich auf das hohe Handelsvolumen der Krypto-Handelsplattform Bitcoin.de im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen. Die Kryptomärkte entwickelten sich Ende 2020 und bis Mitte 2022 sehr dynamisch und zahlreiche institutionelle Investoren und Unternehmen investierten in diese Asset-Klasse. Zeitgleich wurden Krypto-ETFs gestartet und El Salvador erkannte Bitcoin als Zahlungsmittel an. Getrieben durch diesen medialen Fokus wurden stetig neue Höchststände erreicht. Ab dem Winter 2021 verloren viele Kryptowährungen an Wert und die mediale Aufmerksamkeit verschob sich.



Durch die sehr gute operative Entwicklung erhöhten sich zum 31.12.2021 die liquiden Mittel auf 20,28 Mio. EUR (VJ: 12,01 Mio. EUR) und die Netto-Krypto-Eigenbestände auf 132,43 Mio. EUR. Die Kryptomärkte haben seit Jahresanfang parallel zu den traditionellen Kapitalmärkten rund 50% an Wert verloren. Daher schätzen wir die aktuellen Netto-Krypto-Eigenbestände auf rund 65 Mio. EUR. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 125 Mio. EUR und liquiden Mitteln von rund 85 EUR Mio. EUR liegt der Enterprise Value bei 40 Mio. EUR. Das bedeutet, dass das operative Geschäft des Unternehmens, welches im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 19,75 Mio. EUR erzielt hat, nur mit 40 Mio. EUR bewertet ist. Unseres Erachtens ist das Unternehmen weiterhin signifikant unterbewertet. Diese Ansicht teilt auch das Management und auf der Hauptversammlung am 01.07.2022 wurde ein Aktienrückkaufprogramm und eine Dividende in Höhe von 0,10 EUR je Aktie beschlossen.



Die Finanzmärkte stehen aktuell unter Druck durch die allgemeinen Sorgen über eine steigende Inflation, geopolitische Spannungen insbesondere dem Ukraine-Konflikt und der Möglichkeit einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Kryptomärkten wider. Daher liegen unsere Prognosen, wie auch die Guidance unter dem Vorjahresniveau. Wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 14,57 Mio. EUR (VJ: 25,39 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 9,25 Mio. EUR (VJ: 19,75 Mio. EUR), gefolgt von 18,94 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2023 und einem EBITDA von 13,17 Mio. EUR. Unseres Erachtens sollte sich das Jahr 2023 deutlich dynamischer entwickeln mit bis dahin überwundenen Krisen und einer anstehenden Bitcoin-Halbierung. Eine Bitcoin-Halbierung bedeutet eine Halbierung der Bitcoin-Inflation, was in der Regel direkt zu Kurssteigerungen führt. Der Konsens für Bitcoin liegt immer noch bei einem Wert von mindestens 100.000 EUR, jedoch unterscheiden sich die Zeiträume vieler Schätzungen deutlich.



Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 80,00 EUR (bisher 120,00 EUR) ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN. Hintergrund des reduzierten Kursziels ist zum einen die geringere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 und zum anderen der gestiegene risikolose Zinssatz.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24883.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.08.2022 (11:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.08.2022 (10:00 Uhr)

Die Bitcoin Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,91 % auf 25,50EUR erreicht.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 80,00 Euro