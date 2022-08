FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 9,50 Euro gesenkt. Die Immobiliengesellschaft habe durch eine sehr verwässernde Kapitalerhöhung frisches Geld eingenommen, doch dies habe nur einen Teil der Finanzierungslücke geschlossen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Anbetracht dessen, dass ein großer Teil des eingeworbenen Kapitals für die Rückzahlung von Überbrückungskrediten verwendet werden soll, sei das Unternehmen weiterhin auf Veräußerungen angewiesen, die in schwächeren Investmentmärkten zu einer Herausforderung werden könnten./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:49 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die TAG Immobilien Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -4,53 % auf 10,75EUR erreicht.