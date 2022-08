Dresden (ots) - Das Anlegerverhalten ändert sich im Laufe von Jahren oder

Jahrzehnten, und richtet sich dabei nach Trends, Renditechancen oder

ökonomischen Entwicklungen. Gute Versicherer oder Vorsorge-Spezialisten mit dem

Fokus auf zukunfts- und leistungsorientierten Investments bieten ihren Kunden

Produkte an, die den zeitgemäßen Trends und Entwicklungen entsprechen. Derzeit

bestimmt das Thema der Nachhaltigkeit die Intentionen der meisten Kunden und

Kundinnen, die ihr Geld mittel- bis langfristig anlegen und den Vorsorge-Aspekt

dabei im Auge haben. Denn die erschreckenden Entwicklungen der Rentenkassen, die

im Zuge des demografischen Wandels an ihre Grenzen gestoßen sind, zwingen die

Menschen, eigenverantwortlich Geld für spätere Zeiten gewinnbringend anzulegen.

Sven Thieme und sein Team von Competent Investment Central GmbH

(https://www.competent-investment.com/) nehmen diese Herausforderung sehr ernst

und gestalten die Vermittlung von Finanz- und Vorsorgeprodukten unter dem

Nachhaltigkeitsaspekt.



Die Empfehlung nachhaltiger Finanzprodukte steht im Vordergrund





Es reicht heutzutage nicht mehr aus, Kunden und Kundinnen die gängigen Produkte"von der Stange" anzubieten, sondern der Unternehmenserfolg hängt von derQualität und Kompetenz der Fachleute ab und von der Art der Produkte, die mananbietet. Der Nachhaltigkeitsgedanke setzt sich mehr und mehr durch, so dass vonSeiten der Unternehmen eine Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen erfolgenmuss. Nur dann ist und bleibt man konkurrenzfähig. Das weiß auch Sven Thieme,Gründer und Vorstand beim Dresdner Vorsorge-Spezialisten Competent InvestmentCentral: "Wir sorgen nicht nur für ein vertrauensvolles Miteinander, sondernauch für eine gemeinsame Planung und aktive Mitarbeit bei der Verwirklichung derprivaten sowie betrieblichen Altersvorsorge. Der Nachhaltigkeitsaspekt bleibtdabei ein zentraler Gedanke." Sven Thieme tut gut daran, die veränderteWahrnehmung und die klare Zielsetzung seiner Kundschaft zu berücksichtigen,zeigt sich doch tagtäglich in der Praxis, dass die Menschen nicht bereit sind,ihr Geld um jeden Preis und ausschließlich dem Renditegedanke folgend,anzulegen. Die Investitionen müssen Sinn machen, gewissenökologisch-ökonomischen, sozialen oder auch gesellschaftlichen Aspektenuntergeordnet sein, und das gute Gefühl vermitteln, dass die Geldanlagemoralisch einwandfrei ist. Das gilt nicht für jeden, aber viele entscheiden sichfür diesen Trend. Der altbekannte Spruch "Pecunia non olet" (Geld stinkt nicht)ist längst überholt und muss in der Gegenwart neu definiert werden.Vor dem Hintergrund, dass über den Erwerb von Anteilen nachhaltiger UnternehmenAnlegerinnen und Anleger gezielt dazu beitragen können, eine nachhaltigausgerichtete Wirtschaft zu unterstützen und deren Ausbau voranzutreiben,konzipieren die Mitarbeiter:innen von Competent Investment ihreAnlageempfehlungen. Unter der Regie von Sven Thieme werden Geldanlage undVermögensaufbau individuell geplant und angepasst, um beispielsweise dergestiegenen Nachfrage nach inflationssicheren Geldanlagen entsprechen zu können- ein zentrales Thema im Kontext von Null- bzw. Niedrigzinsen und hohemKaufkraftverlust. Mit Blick auf die finanziellen Zusatzbelastungen imRentenalter entwickelt Competent Investment Central sachwertorientierteAnlagekonzepte, die die Rentenlücke adäquat schließen und vor Altersarmutschützen können. Ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit, in der insgesamt22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter vonEinkommensarmut betroffen sind. Um diesem Dilemma frühzeitig zu entgehen, hältes Sven Thieme für notwendig, bereits den jüngeren Generationen die Relevanzeiner Zusatzversorgung zu vermitteln und davor zu warnen, dass man sich alleineauf die monatlichen Rentenzahlungen verlässt. Diese decken maximal 64 Prozentdes letzten Einkommens ab und werden in Zukunft weiter reduziert werden, weildie Kassen leer und der Bedarf hoch ist.