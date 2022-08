Junge Generation hat klare Ansprüche an Arbeitgeber (FOTO)

Heidelberg (ots) - Früher ging es vornehmlich um Vergütung, Karriereoptionen und

Statussymbole wie zum Beispiel Eckbüro oder Firmenwagen. Die junge Generation

von heute hat andere Ansprüche an ihren Arbeitgeber. Wer die Rahmenbedingungen

nicht erfüllt, wird zukünftig am Arbeitsmarkt an Attraktivität verlieren.



Dr. Caroline von Kretschmann übernahm mit 44 Jahren das elterliche Hotel. Die

Verantwortung wurde ihr bereits in die Wiege gelegt, denn es handelt sich um den

Europäischen Hof Heidelberg, ein etabliertes 5-Sterne-Haus, das sie seither in

vierter Generation leitet. Das sie die Nachfolge einmal übernehmen würde, war

nicht von Anfang an klar. Die Eltern ließen sie und ihren Bruder ganz frei,

zunächst ganz eigene Wege zu gehen. Die Entscheidung, nach einer Karriere als

Unternehmensberaterin, ins elterliche Unternehmen einzusteigen, erwies sich als

voller Erfolg. Caroline von Kretschmann wurde dieses Jahr zum Hotelier des

Jahres gekürt, eine der höchsten Auszeichnungen in der Hotellerie.