Tag der Jugend Die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen lebte 2021 hauptsächlich vom Einkommen Angehöriger

- 38 % der jungen Menschen bezogen ihr Haupteinkommen 2021 aus eigener

Erwerbstätigkeit, 1991 waren es noch 52 %

- Jugenderwerbslosigkeit 2021 mit 6,9 % in Deutschland EU-weit am niedrigsten

- Fast ein Drittel der Beschäftigten zwischen 15 und 24 Jahren war 2021 atypisch

beschäftigt



Wenn es darum geht, wie junge Menschen leben, stellt sich oft auch die Frage,

wovon sie leben. Dass sich die meisten im Alter zwischen 15 und 24 Jahren noch

in Schule, Studium oder Ausbildung befinden, schlägt sich auch auf ihre

finanzielle Situation nieder. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Internationalen Tag der Jugend am 12. August mitteilt, war jeder zweite junge

Mensch (51 %) zwischen 15 und 24 Jahren für seinen Lebensunterhalt im Jahr 2021

hauptsächlich auf das Einkommen der Eltern oder anderer Angehöriger angewiesen.

38 % verdienten ihr Geld überwiegend selbst, bezogen ihr Haupteinkommen 2021

also aus eigener Erwerbstätigkeit.