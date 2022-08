WIESBADEN (ots) -



- Seit Einführung des 9-Euro-Tickets weiterhin deutlich mehr Reisen im

Eisenbahnverkehr ab 30 Kilometern im Vergleich zu 2019

- Zunahme der Reisen im Eisenbahnverkehr besonders in ländlichen Gebieten mit

hohem Tourismusaufkommen

- Reisen im Straßenverkehr ab 30 Kilometern im Juni und Juli bundesweit auf dem

Vorkrisenniveau von 2019



Die Zahl der Reisen im Eisenbahnverkehr ab 30 Kilometern lag auch im zweiten

Monat nach Einführung des bundesweiten 9-Euro-Tickets deutlich über dem Niveau

vom Juli des Vorkrisenjahres 2019. Im Juli 2022 wurden, wie schon im Monat

zuvor, im Durchschnitt 42 % mehr Fahrten unternommen als im jeweiligen

Vergleichsmonat des Jahres 2019. Die Reisen im Straßenverkehr lagen bundesweit

weiterhin ungefähr auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes von 2019. Diese

bundesweiten Ergebnisse deuten auf einen generellen Anstieg der Reisen hin. Dies

geht aus einer experimentellen Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) hervor.





Deutlich mehr Bewegungen im Eisenbahnverkehr in ländlichen, touristischenGebietenBeim Blick auf regionale Unterschiede zwischen den Landkreisen zeigt sich, dasses im Vergleich zu 2019 vor allem in ländlichen, bei Touristen beliebtenReisegebieten, zu einem Anstieg des Eisenbahnverkehrs kam. Hier lagen dieerfassten Reisen im Juni und Juli 2022 um durchschnittlich 80 % höher als in denReferenzmonaten 2019. Reisegebiete entsprechen hierbei den in derTourismusstatistik genutzten Gebietsabgrenzungen. Diese wurden für die Zweckedieser Auswertung abhängig von der Zahl der Gäste in Beherbergungsbetrieben imMai 2022 als touristisch geprägt definiert (siehe auch "Methodische Hinweise" indieser Pressemitteilung).In Reisegebieten mit hohem Tourismusaufkommen war vor allem bei Bahnreisenzwischen 30 und 100 Kilometern ein Anstieg zu beobachten. In den ersten beidenMonaten seit Einführung des 9-Euro-Tickets hat sich hier das Reiseaufkommen imländlichen Raum verglichen mit 2019 mehr als verdoppelt (+104 %). Bei Reisenzwischen 100 und 300 Kilometern lagen die Werte im Schnitt um 55 % höher als imJahr 2019, bei Reisen über 300 Kilometer Distanz im Schnitt um 35 %. Dabei istzu beachten, dass gerade bei längeren Reisen im Eisenbahnverkehr in ländlichenGebieten mehrere Umstiege notwendig sein können. Dies kann unter bestimmtenBedingungen dazu führen, dass eine einzelne, lange Reise als zwei kürzereBewegungen erfasst wird.Anfang Juli zeigte sich vor allem bei Bahnreisen ab 100 Kilometern ein leichterRückgang in den ländlichen, touristischen Gebieten gegenüber demVergleichszeitraum im Jahr 2019. Dieser Rückgang ist durch den Beginn der