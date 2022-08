Teltow (ots) - Viele Unternehmen im Bereich Einzelhandel, Gastronomie oder

Handwerk wollen ihr erfolgreiches Konzept weiter verbreiten. Möglichkeiten dafür

sind Franchise- oder Lizenzsysteme, die sich allerdings unterschiedlich auf das

Unternehmenswachstum auswirken.



"Bevor man sich für eins der beiden Modelle entscheidet, sollte man sich sicher

sein, welche Ziele man selbst als Unternehmer verfolgt. Beide Möglichkeiten

bringen Vorteile mit sich - es kommt aber immer auf die eigene Situation an",

erklärt Jana Jabs, Expertin im Bereich Franchise. In folgendem Artikel gibt sie

konkrete Tipps, welches Konzept zur Skalierung wirklich sinnvoll ist.





Ähnliche, aber doch grundverschiedene WachstumsmodelleAuf den ersten Blick wirken die beiden Systeme recht ähnlich: Der Franchise-oder Lizenzgeber erlaubt dem Franchisenehmer, bestimmte Marken und Technologienim eigenen Geschäft zu nutzen. Oft werden weitere Unterstützungsleistungenvereinbart - unter anderem Fortbildungen. Im Gegenzug beteiligt der Franchise-oder Lizenznehmer den Eigentümer an dem mit seiner Marke erzielten Gewinn.Viel wichtiger sind jedoch die Unterschiede und Besonderheiten beiderWachstumsmodelle. So sind Franchisenehmer allgemein stärker an ihren Gebergebunden und erhalten dafür zusätzliche Sicherheit, während ein Lizenzmodell esermöglicht, das Geschäft freier zu organisieren.Franchise oder Lizenz - das unterscheidet die beiden OrganisationsformenEin "besseres" Modell gibt es also nicht - nur ein zum eigenen Unternehmenpassenderes. Die erste Überlegung sollte folglich sein, welche Form derKooperation den Unternehmenszielen am besten entgegenkommt.In einem Franchise wird immer das komplette Geschäftsmodell lizenziert. DerFranchisenehmer erhält also vom Franchisegeber sämtliche zum Geschäftsaufbauerforderlichen Ressourcen und verpflichtet sich, vertraglich vereinbarte Zielezu erreichen. Ferner erwirbt er das Recht, sein Unternehmen unter der Marke desFranchisegebers zu führen.Bei einem Lizenzmodell hingegen werden nur einzelne Aspekte wie bestimmteTechnologien und das dazugehörige Know-how zur Verfügung gestellt. DerLizenzgeber stellt dazu Fortbildungsmöglichkeiten und Material, mischt sichjedoch nicht in administrative Belange des Lizenznehmers ein. Diesem steht esdadurch frei, sein Geschäft so zu entwickeln, wie er es für richtig befindet."Meine Marke, meine Regeln" - Markenführung im VergleichDementsprechend wird im Lizenzmodell auch mit lizenzierten Marken umgegangen. Sokönnten Produkte oder Leistungen des Lizenznehmers, die auf einer bestimmtenMarke aufbauen, mit diesem Merkmal beworben werden, um das Vertrauen der