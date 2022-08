Begegnung mit fairer Vereinbarkeitspolitik berufundfamilie auf der Zukunft Personal Europe 2022

98,5 % der von der berufundfamilie Service GmbH auditierten Organisationen

zeigten sich bereits zu Anfang der Coronapandemie davon überzeugt, dass sich

ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik als Mittel des

Risikomanagements bewährt. Auch die Auditierungszahlen der Krisenjahre

untermauern, dass Arbeitgeber eine strategische betriebliche Steuerung von

Vereinbarkeitsfragen als essenziell für ihre Funktionsfähigkeit erkennen: Über

730 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen ließen sich nach dem audit

berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule zertifizieren. Darunter

sind mehr als 80 Arbeitgeber, die das Managementinstrument zum Auf- und Ausbau

ihrer Vereinbarkeitspolitik zum ersten Mal nutzten.



Mit den aktuellen Erfahrungen aus der Krise und nahezu 25 Jahren Know-how in der

Gestaltung familien- und lebensphasenbewusster Arbeits- und Studienbedingungen

im Gepäck, präsentiert sich die berufundfamilie Service GmbH auf der Zukunft

Personal Europe 2022. Vom 13. bis 15. September 2022 können sich Vertreter*innen

von Unternehmen, Institutionen und Hochschulen zur systematischen Gestaltung der

Work-Life-Balance in Halle 4.1, Stand J.25, Bereich "Recruiting & Attraction",

beraten lassen. Anlässlich des Jahresmottos "miteinander vereinbaren - gesund,

fair, zusammen" sind auch Fragen zu Gesundheitsmanagement, Fairness und

Kooperationen willkommen, die im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf,

Familie und Privatleben stehen. Außerdem können sich die Besucher*innen von

Karikaturist Tuncay Erol direkt am Stand zeichnen lassen und ihr Porträt in DIN

A-6, inklusive Lanyard zum Umhängen, gleich mitnehmen.