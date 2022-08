Wirtschaft Piloten mögen Flughafen München am liebsten

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Flughafen München ist bei den Deutschen Piloten auch in diesem Jahr am beliebtesten. Die Pilotengewerkschaft Cockpit kürte den MUC erneut zum Spitzenreiter im jährlichen "Flughafencheck", wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.



Grund sei die gute Ausstattung, unter anderem mit sogenannten "ILS-DME Sendern" auf allen Bahnen. Diese Sender ermöglichen sichere Anflüge auch unter sehr schlechten Wetterbedingungen. Der Flughafen Leipzig-Halle hat nach Ansicht der Piloten aber aufgeholt, unter anderem wegen Erneuerung der Nordbahn und einer "in Deutschland einmalig guten Runway-Beleuchtung".