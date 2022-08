Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zur Entwicklung des Angebots und derNachfrage von Immobilien zeigt:- Verlagerung der Nachfrage: Anfragen auf Kaufimmobilien sind deutschlandweitbinnen eines Jahres um 17 Prozent gesunken, Anfragen auf Mietimmobilien um 34Prozent gestiegen- Umgekehrter Effekt beim Angebot: 29 Prozent mehr inserierte Kaufimmobilien, 14Prozent weniger Mietobjekte- Besonders in teuren Städten wie München oder Köln geht die Nachfrage nachWohneigentum zurück, während Mietwohnungen noch häufiger angefragt werdenDie zuletzt stark gestiegenen Bauzinsen sorgen aller Voraussicht nach nicht nurfür das Ende des Immobilienbooms, sondern auch für eine Verlagerung derNachfrage. Innerhalb eines Jahres sind die Anfragen auf Kaufimmobiliendeutschlandweit um 17 Prozent gesunken. Parallel dazu hat sich die Anzahl derAnfragen auf Mietimmobilien um 34 Prozent erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt eineAnalyse von immowelt, wofür das Angebot an inserierten Immobilien und dieAnfragen darauf im 2. Quartal 2022 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen wurden.Die Analyse zeigt, dass sich viele Menschen den Traum vom Eigenheim inzwischennicht mehr leisten können. Anfang des Jahres lagen die Bauzinsen noch bei gut 1Prozent, aktuell betragen sie schon um die 3 Prozent. Dies hat für potenzielleKäufer eine monatliche Mehrbelastung von mehreren hundert Euro zur Folge. Geradein den teuren Großstädten ist der Immobilienkauf für viele Menschen nicht mehrleistbar und das Interesse geht folglich zurück. Oftmals bleibt dann als einzigeOption, weiterhin zur Miete zu wohnen, was den Mietmarkt zusätzlich belastet.Kaufangebot steigt, Mietangebot sinktEin weiterer Effekt der gestiegenen Zinsen ist, dass die Zahl der inseriertenWohnungen wieder deutlich zugenommen hat. Im Vergleich zwischen den jeweils 2.Quartalen 2022 und 2021 hat sich das Angebot an Kaufimmobilien um 29 Prozenterhöht. Auf dem Mietmarkt bietet sich ein gegenteiliges Bild: Hier hat sich imgleichen Zeitraum die Zahl der inserierten Mietwohnungen um 14 Prozentreduziert. Die Vermarktung von Kaufimmobilien wird durch die zurückgehendeNachfrage aufwendiger und deswegen werden wieder mehr Objekte auf dem freienMarkt angeboten. Für den Mietmarkt sind die Vorzeichen umgekehrt: Die gestiegeneNachfrage hat die Vermarktung für Vermieter nochmal einfacher gemacht hat undObjekte werden seltener auf dem freien Markt angeboten.Interesse am Immobilienkauf in teuren Städten stark zurückgegangenBeim Blick auf die 14 Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern zeigt sich,dass besonders in den Märkten mit hohen Preisen eine Verschiebung der Nachfrage