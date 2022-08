Die GOLDEN TRAIL WORLD SERIES (GWTS) FÜHREN DIE BESTEN LÄUFER DER WELT NACH NORWEGEN

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Annecy, Frankreich (ots/PRNewswire) - 6. August 2022, Start: 9h00, 25 km, ca.1700 HöhenmeterSTRANDA, NORWEGENZum ersten Mal in der Geschichte der Golden Trail World Series findet ein Laufin einem der skandinavischen Länder statt ! Als 3. Etappe derTrail-Weltmeisterschaft fand am vergangenen Wochenende die Stranda Fjord TrailRace statt . Ein körperlich und technisch anspruchsvolles Rennen, das die bestenLäufer der Welt angezogen hatte."Den Norwegen-Trail ins Rampenlicht stellen" Anders Kjaerevik (vom Salomon-Team,Norwegen), der nur wenige Stunden von Stranda entfernt wohnt, erwartete dieseEtappe mit Ungeduld. Für ihn stellt die Veranstaltung der GTWS in seinem Landeine echte Chance für die Entwicklung des lokalen Trails dar . "Das ist einetolle Sache! Als ich sah, dass es eine Etappe in Norwegen geben würde, trauteich meinen Augen nicht. Der Trail-Lauf ist nicht sehr beliebt hier. Hier drehtsich fast ausschließlich um den Langlaufsport. Dabei haben wir ein paar sehrgute Läufer, z. B. Stian Angermund (Sieger des GTWS 2021). Doch nur wenigeversuchen, sich mit den besten Europäern zu messen; man benötigt dafür eineumfangreiche Logistik, und die Läufer haben nicht die Zeit, die Reisen alleinezu organisieren. Ich glaube, dass dieses Ereignis und die Ankunft der bestenLäufer dafür sorgen werden, das Trail-Running ins Rampenlicht zu stellen unddamit sein Wachstum in Norwegen zu fördern. Ich hoffe, dass es noch zahlreicheweitere Golden-Trails hier geben wird, wir haben ja auch das passende Geländedafür!"Jonathan Albon (vom Team The North Face, Großbritannien) stimmt dem zu; er istvor mehr als 7 Jahren nach Norwegen umgezogen und gewann das Rennen,insbesondere, dank seiner vollkommenen Kenntnis des Gebietes. "Ich entschlossmich eine Woche vor dem Wettlauf, daran teilzunehmen. Ich sagte mir: wenn dieweltweit besten Läufer nach Norwegen kommen, dann sollte ich nicht fehlen! Esmachte Spaß, sie in Norwegen zu sehen; hier zählen andere Fähigkeiten, denn diePfade sind technisch sehr anspruchsvoll. Die Veranstaltung fördert die Bedeutungdes Sports hier und das ist gut."20 Nationalitäten unter den Besten 50 Wenn man sich die Rangliste der besten 50Läufer unter den Frauen und Männern ansieht, zählt man 20 Nationen ; das ist derBeweis dafür das die Golden Trail Series eines ihrer Ziele gerade erreichthaben: E in Treffen der besten Athleten der Welt zu organisieren, die bei jederEtappe wieder zusammenkommen . Unter ihnen: Läufer aus Europa natürlich, aberauch aus den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kolumbien, aus Marokko, Australienoder Neuseeland. Beim Finale in Madeira könnte es vielleicht sogar noch etwas