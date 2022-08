JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Betriebskapital habe erwartungsgemäß die Barmittel (Free Cashflow) belastet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Ausblick habe sich der IT-Dienstleister zurückhaltend gegeben, angesichts nur schwer einzuschätzender konjunktureller Umstände./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 02:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 02:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,40 % auf 44,98EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m