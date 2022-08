DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA nach der Berichtssaison der spanischen Banken von 6,25 auf 6,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten alles in allem positiv überrascht, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem höhere Zinsüberschüsse und niedrigere Rückstellungen hätten die Resultate angetrieben. Auf der Kostenseite sei der Inflationsdruck bislang noch begrenzt./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,14 % auf 4,733EUR erreicht.



