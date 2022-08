1.HJ 2022: Deutliches Umsatzwachstum erreicht, Ergebnis auf Vorjahresniveau; Umsatz-Guidance für Geschäftsjahr 2022 leicht angehoben, Ergebnis-Guidance leicht reduziert



In den ersten sechs Monaten 2022 hat die SYZYGY AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 34,40 Mio. EUR (VJ: 30,04 Mio. EUR) einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 14,4 % erreicht. Es wird demnach ersichtlich, dass die auf der Gewinnung von Neukunden bzw. auf der Budgetausweitung bestehender Kunden ausgerichtete Strategie 'Früchte trägt'. Mit Blick auf die regionale Umsatzaufteilung wird sichtbar, dass sowohl die in Deutschland tätigen Gesellschaften als auch die Auslandstöchter gleichermaßen zum Umsatzanstieg beigetragen haben.



In Deutschland hat die SYZYGY AG einen Anstieg der Umsätze in Höhe von 15,0 % auf 27,16 Mio. EUR (VJ: 23,60 Mio. EUR) erreicht. Hier hat die Gesellschaft relevante Neukundengewinne, darunter die Bundesregierung, die Frankfurter Buchmesse, Miles & More oder HILTI verzeichnet. Im Ausland legten die Umsatzerlöse um 13,4 % auf 8,10 Mio. EUR (VJ: 7,14 Mio. EUR) ebenfalls deutlich zu. Hier haben unter anderem die in den vergangenen Geschäftsjahren erfolgreich durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen zum Erfolg beigetragen. Es konnten neue Kunden gewonnen sowie insbesondere die Umsätze mit Bestandskunden ausgeweitet werden und die Gesellschaft profitierte zudem von einer hohen Nachfrage nach CGI-Leistungen bei der polnischen Tochtergesellschaft.



Die auf Umsatzwachstum ausgerichtete Strategie geht mit einem Anstieg der operativen Kosten einher. Diese hängen einerseits mit dem Ausbau der Belegschaft zusammen. Innerhalb der vergangenen 12 Monate wurde die Mitarbeiterzahl um 63 auf 567 deutlich gesteigert. Darüber hinaus war, angesichts der höheren Projektanzahl, des hohen Krankenstandes bei der Belegschaft sowie des noch ausbaufähigen Personalbestandes, ein erhöhter Einsatz von Freelancern notwendig geworden. In Summe hat dies eine überproportionale Kostensteigerung und damit eine nur konstante Entwicklung des EBIT zu rFolge gehabt. Bei einem EBIT in Höhe von 3,10 Mio. EUR (VJ: 3,10 Mio. EUR) reduzierte sich die EBIT-Marge folglich auf 9,0 % (VJ: 10,3 %).



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 9,50 Euro