Unternehmen setzen auch in turbulenten Zeiten auf Übernahmen / Bain-Halbjahresreport zum weltweiten M&A-Markt

- Globales M&A-Transaktionsvolumen könnte 2022 mit 4,7 Billionen US-Dollar den

zweithöchsten Wert seit der Jahrhundertwende erreichen

- Technologiesektor ist für strategische Käufer besonders interessant

- Durch Zukäufe in volatilen Zeiten verschaffen sich Marktführer

Wettbewerbsvorteile

- Mithilfe eines Stresstests lassen sich Risiken von M&A-Transaktionen in einem

herausfordernden Umfeld nachhaltig reduzieren



Die weltweite M&A-Rekordjagd hält trotz hoher Inflation und drohender Rezession

an. Und es zeichnet sich ab, dass das Transaktionsvolumen in diesem Jahr mit 4,7

Billionen US-Dollar den zweithöchsten Wert seit der Jahrhundertwende erreichen

könnte. Lediglich im Ausnahmejahr 2021 war es mit 5,9 Billionen US-Dollar höher.

Das hat der " Global M&A Report Midyear 2022

(https://www.bain.com/insights/global-m-and-a-report-midyear-2022/) " der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company ergeben. Darin werden nicht

nur die jüngsten Entwicklungen analysiert. Auch wird aufgezeigt, wie sich

Firmenkäufer mithilfe von Übernahmen selbst in turbulenten Zeiten einen

Wettbewerbsvorsprung verschaffen können.