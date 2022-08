Also sind wir bald da? Die Antwort ist: „Noch nicht ganz“.



Das Spiel hat sich geändert

Wie ich im Bericht des letzten Quartals dargelegt habe, besteht die Herausforderung darin, dass steigende Zinssätze nach Jahren der quantitativen Lockerung einen bedeutenden Systemwechsel darstellen.

Diese Politik, bei der Zentralbanken wie die US-Notenbank Anleihen im Wert von Billionen von Dollar ankauften, führte dazu, dass die Zinssätze bei Null festgesetzt wurden, um die Kreditaufnahme zu fördern und die Märkte zu stützen.

Das bedeutete, dass Anleger auf der Suche nach Renditen und Erträgen gezwungen waren, die Risikokurve nach oben zu verschieben, d. h. in riskantere Vermögenswerte zu investieren.

Ich habe dies bereits als eine Art Maulwurfspiel beschrieben, bei dem die Spieler auf Maulwürfe achten müssen, die aus ihren Löchern hervorschauen, um sie schnell mit einem Hammer auf den Kopf in das Loch zurückzuschlagen. Wenn Sie einen Maulwurf treffen, verschwindet er, und ein anderer taucht an anderer Stelle auf.

Mit Blick auf den Markt besteht die Parallele darin, dass jeder Hinweis auf eine Rendite, die in den letzten Jahren aufgetaucht ist, schnell von der Geldflut der Anleger betäubt wurde, die den negativen Realzinsen entkommen wollten. Wenn eine Rendite überstrapaziert wird, suchen alle gleich nach der nächsten.

Vor diesem Hintergrund wurde die Volatilität unterdrückt und jedes traditionelle Konzept der Bewertung wurde über Bord geworfen.

Da sich die Zentralbanken nun beeilen, die Zinssätze zu erhöhen, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, hat sich das Spiel geändert. Wir bewegen uns vom Maulwurfspiel zu einem Schachspiel. Die Anleger stehen vor einer eher strategischen Herausforderung mit einem Gegner, wobei die Zentralbanken die Gegner sind.



Preisprüfung

Im Moment ist die Priorität der Zentralbanker nicht die Stützung der Märkte, sondern die Eindämmung der Inflation auf der „Main Street“ (oder der „High Street“, wenn Sie wie ich im Vereinigten Königreich leben). Dies bedeutet, dass wir ein neues Gleichgewicht für die Bewertungen vor einem Hintergrund finden müssen, in dem die inflationsdämpfenden Pläne der Vergangenheit in Zukunft möglicherweise nicht mehr funktionieren.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Bewertungen bei vielen Messgrößen verbessert haben. Insbesondere unsere Fixed Income Investoren sehen nach einer heißen Phase der Anleihemärkte, in der die Renditen in die Höhe geschnellt sind (die Kurse fallen, wenn die Renditen steigen), nun einen Wert im Bereich der Anleiherenditen.

Für unser Multi-Asset-Team ist dies eher eine relative Einschätzung. Sicherlich sind Anleihen weniger rezessionsanfällig als Aktien, bei denen wir der Meinung sind, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Erträge noch nicht angemessen in den Bewertungen zum Ausdruck kommt.

Unsere quantitativen Modelle, die den Stand des Konjunkturzyklus (der in vier Phasen unterteilt ist – Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession) bewerten, deuten darauf hin, dass wir in die Abschwungphase eintreten, in der die Gewinnerwartungen enttäuscht werden. Dies ist typischerweise die schwierigste Phase des Zyklus für Aktien, daher bleiben wir untergewichtet.

In Anbetracht der zunehmenden Wachstumsrisiken hat das Multi-Asset-Team auch seine übergewichtete Position in Rohstoffen aufgrund von Bedenken über den Nachfrageeinbruch im Energiesektor geschlossen.

Bei unserem Aktienengagement tendiert das Multi-Asset-Team weiterhin zu einem Value-Stil.

Lehren aus früheren Bärenmärkten

Schließlich diskutierten Rory Bateman (der mit mir den Investmentbereich leitet und unser Global Head of Equities ist) und ich darüber, was wir aus unseren Erfahrungen mit früheren Bärenmärkten gelernt haben.

Erstens werden wir in dem Maße, in dem sich die Bewertungen an ein neues Gleichgewicht anpassen, eine starke Erholung des Bärenmarktes erleben, in diesem Fall insbesondere dann, wenn die Inflation Anzeichen für einen Höhepunkt aufweist. Investoren müssen sicherstellen, dass ihr Entscheidungsprozess dynamisch genug ist, um dies zu bewältigen, oder sie müssen ihr Risiko diversifizieren, um nicht unter die Räder zu kommen.

Zweitens ergeben sich die besten Bewertungsmöglichkeiten in der Regel in Rezessionen. Wenn sich also das Wachstumsbild in den nächsten Monaten eintrübt, sollten Sie nicht zu pessimistisch werden!

Und schließlich ist es in volatilen Märkten wahrscheinlicher, dass Sie teure Fehler machen. Investoren müssen sich weiterhin auf ihren strategischen Plan konzentrieren, die Widerstandsfähigkeit ihres Teams fördern und eine Überbelastung vermeiden.

Wenn ich meinen nächsten Bericht schreibe, haben wir hoffentlich aufgehört, die Frage zu stellen: „Sind wir bald da?“ und können damit beginnen, zu fragen: „Wie geht es jetzt weiter?“

Lesen Sie mehr im vollständigen CIO Lens Bericht für Q3 2022.