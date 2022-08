Studie Mehrheit der Bevölkerung ist erschöpft / Arbeit oft Hauptursache für Erschöpfung / Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren besonders betroffen / Studierende und Auszubildende oft am Limit (FOTO)

Freiburg (ots) - Rund die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland fühlt sich

aktuell erschöpft, bei der berufstätigen Bevölkerung sogar eine deutliche

Mehrheit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des

Beratungsunternehmens Auctority (https://www.auctority.net/) in Zusammenarbeit

mit dem Meinungsforschungsunternehmen Civey. Besonders betroffen ist der Studie

zufolge die Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren. Aber auch Studierende und

Auszubildende leiden derzeit unter massiver Erschöpfung aufgrund des

Zusammenspiels von beruflichen, privaten und gesellschaftlichen

Herausforderungen.



Eine Mehrheit von 49,5 Prozent der deutschen Bevölkerung bezeichnet sich derzeit

als erschöpft, gegenüber 40,1 Prozent, die weniger erschöpft sind. Frauen sind

im Durchschnitt etwas mehr erschöpft als Männer. Deutlich zeigt sich die

Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Personen in

Haushalten mit Kindern fühlen sich mit 61,2 Prozent deutlich erschöpfter als in

Haushalten ohne Kinder mit 47 Prozent.