KÖLN (dpa-AFX) - Trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt will der Außenwerber Ströer auch im dritten Quartal beim Umsatz weiter zulegen. Ein starker Auftragseingang in den Sommermonaten lasse ein mittleres einstelliges Wachstum erwarten, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Dabei profitiere Ströer von seinem wachsenden Angebot an digitaler Außenwerbung, sagte Co-Chef Christian Schmalzl. Für den Rest des Jahres zeigte sich der Vorstand ebenfalls optimistisch: "Derzeit gibt es kein Signal, was uns nervös machen würde", sagte der Manager in einer Telefonkonferenz am Donnerstag mit Analysten. An der Börse legte die Ströer-Aktie deutlich zu: In der Spitze stieg sie um fast 17 Prozent.

Zuletzt lag die Ströer-Papiere noch bei einem Plus von knapp acht Prozent auf 45,92 Euro. Damit verzeichneten sie den höchsten Stand seit gut zwei Monaten. In den vergangenen Wochen hatte sich der Kurs zwischen 40 und rund 43 Euro eingependelt. Seit Jahreswechsel müssen Anleger, die das Papier seither im Portfolio halten, aber einen Wertverlust von gut einem Drittel beklagen. Das Unternehmen ist derzeit an der Börse 2,6 Milliarden Euro wert. Co-Chef und Unternehmensgründer Udo Müller hält rund 22 Prozent der Anteile; Dirk Ströer knapp ein Fünftel.