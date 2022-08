Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe baut alternative Mobilitätsangebote an denFilialen von Lidl und Kaufland weiter aus und leistet damit einen zusätzlichenBeitrag zur Verkehrswende: Ab sofort kooperieren die Handelssparten derUnternehmensgruppe mit nextbike und stellen Mietfahrräder an 18 Lidl- und zweiKaufland-Filialen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Die Stationen vonnextbike, dem europäischen Marktführer für Fahrradverleihsysteme, sind zunächstan Filialen in Bochum, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hamm,Herne, Köln und Oberhausen zu finden. Die Kooperation soll zukünftig weiterausgebaut werden.Die Handhabung des neuen Mobilitätsangebots ist schnell und unkompliziert:Kunden, die bei nextbike registriert sind, können die Fahrräder rund um die Uhrdirekt vor den Filialen von Lidl und Kaufland per App ausleihen. Die fürnextbike vorgesehenen Parkflächen sind mit entsprechenden Bodenmarkierungengekennzeichnet. Alle Mietfahrräder sind mit einem Fahrradkorb für den bequemenTransport zum Beispiel von Einkäufen ausgestattet. Flexibilität bieten dieunterschiedlichen Ausleih- und Abstellstandorte: Die Rückgabe der Mietfahrräderist innerhalb eines Stadtgebiets an jeder nextbike-Station sowie in definiertenZonen auch direkt am Straßenrand möglich.Weitere InformationenWeitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unterhttp://www.gruppe.schwarz/presse .Weitere Informationen zu nextbike und die App finden Sie unterhttp://www.nextbike.de .Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/5294381OTS: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG