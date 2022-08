Masterflex mit stärkstem H1-Resultat seit dem Börsengang - Ausblick erscheint sehr konservativ



Masterflex hat gestern starke Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig deutlich über unseren Erwartungen liegen.



Umsatz inzwischen deutlich über Vor-Corona-Niveau: Mit 49,1 Mio. Euro (MONe: 45,5 Mio. Euro) konnte der Konzernerlös in H1 um 26,3% yoy gesteigert werden. Dabei ist angesichts des traditionell eigentlich schwächeren zweiten Quartals u.E. insbesondere der erzielte Q2-Umsatz von 25,2 Mio. Euro (+5,5% qoq; +30,2% yoy) beachtlich und belegt das starke operative Momentum des Unternehmens. Zudem erzielte Masterflex wie bereits in Q1 erneut ein Erlösvolumen deutlich über dem Vor-Corona-Level (Q2/19: 20,8 Mio. Euro; +21,2%). Gemäß Vorstand trugen nahezu alle adressierten Märkte rund um das klassische Industrie-Schlauchgeschäft (u.a. Maschinenbau, Automotive und Luftfahrt) zu dem erfreulichen Zuwachs bei. Hervorzuheben ist daneben jedoch vor allem der Bereich Medizintechnik, der nach der Corona-bedingt geringeren Nachfrage v.a. in Krankenhäusern während der vergangenen Quartale nun wieder überproportional zulegen konnte, wodurch sein Anteil am Konzernerlös von 17% auf 18% stieg. Geografisch entwickelten sich die zentralen Absatzregionen Europa (Umsatzanteil: 75%) und USA (22%) gleichermaßen positiv, während das Asiengeschäft infolge Lockdown-bedingter Werksschließungen stagnierte.



EBIT-Marge auf höchstem Niveau seit dem Jahr 2000: Das bereits erfreuliche Q1-EBIT von 3,0 Mio. Euro konnte der Konzern in Q2 mit 3,7 Mio. Euro nochmals signifikant steigern (+22,2% qoq; +148,5% yoy). Damit wurde per Ende H1 (6,7 Mio. Euro) das höchste Ergebnis seit dem Börsengang zu Beginn des Jahrtausends verzeichnet. Auch die EBIT-Marge war in Q2 mit 14,5% bzw. 13,6% in H1 entsprechend jeweils die höchste seit dem IPO. Neben Skaleneffekten dank des höheren Umsatzvolumens und dem überproportionalen Wachstum des margenstarken Medizintechnikgeschäfts konnten dabei die umfassend gestiegenen Produktions- und Beschaffungskosten weitreichend an Kunden weitergegeben werden.



