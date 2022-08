Exploits schließt nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien ab

Das Unternehmen begab 8.335.550 Flow-Through-Stammaktien (jeweils eine „FT-Aktie“) zu einem Preis von 0,18 Dollar pro FT-Aktie. Der Bruttoerlös wird für zulässige „kanadische Explorationsausgaben“ („CEE“, Canadian Exploration Expenses) verwendet, bei denen es sich um „Flow-Through-Bergbauausgaben“ (gemäß der Definition dieses Begriffs im kanadischen Einkommensteuergesetz) im Zusammenhang mit den Bergbauprojekten des Unternehmens handelt.

Alle im Rahmen des Angebots begebenen FT-Aktien sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der Canadian Securities Exchange unter anderem an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden.

President und CEO Jeff Swinoga sagt dazu: „Wir sind kapitalkräftig und freuen uns darauf, unser Bohrprogramm 2022 im Rahmen unserer neuen Exploration 2.0-Methode aufzunehmen und die grundlegenden Explorationsarbeiten fortzusetzen, um unsere wichtigsten Goldprojekte voranzubringen. Wir freuen uns auf eine aufregende zweite Hälfte des Jahres 2022, in der wir die Exploration unserer großen Liegenschaft weiter verfolgen werden, um der nächste große Explorationserfolg in der Exploits Subzone in Zentralneufundland zu werden.“

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet derzeit aktiv seine Projekte in der Exploits Subzone, die sich über Mineralkonzessionen mit ungefähr 2.000 Quadratkilometer Grundfläche erstrecken. Das Explorationsmodell 2.0 des Unternehmens konzentriert sich auf die Entdeckung von hochgradigem, strukturell gelagertem, epizonalem Gold, ähnlich dem Erfolg von New Found Gold in den Zonen Keats und Lotto in der Appleton-Zone. Exploits nutzt sein lokales Team und sein geologisches Verständnis, um sich zu einem der größten Explorationsunternehmen in der Exploits Subzone zu entwickeln.