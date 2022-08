Köln (ots) - Während Facebook und Instagram schon zum neuen Standard in der

Personalgewinnung gehören, gilt TikTok noch immer als Newcomer. Immer mehr

Personaler erkennen jetzt das Potenzial hinter der Plattform - und schalten ihre

Stellenausschreibungen nicht mehr nur auf Jobportalen, sondern auch auf TikTok.



"TikTok eignet sich vor allem zum Umwerben junger Fachkräfte. Je kreativer

Kliniken jetzt mit der Bewerbersuche umgehen, desto eher werden sie auch von

potenziellen Bewerbern wahrgenommen - ganz nebenbei wird dadurch auch die

Arbeitgebermarke gestärkt", sagt Martin Recht. Er ist Geschäftsführer von TIGA

Recruiting und unterstützt Kliniken in ganz Deutschland bei der

Fachkräftegewinnung.





Gerne nennt er in diesem exklusiven Artikel fünf Gründe, warum Kliniken ihreursprünglichen Methoden überdenken und auf TikTok-Recruiting setzen sollten.1. Snackable ContentSeit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich TikTok zu einem der führendensozialen Netzwerke entwickelt. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit nutzendie App aktiv. In Anbetracht dessen können es sich Personaler inzwischen kaummehr leisten, auf TikTok zu verzichten - vor allem dann nicht, wenn sie einjüngeres Publikum erreichen möchten. Insbesondere, wenn es um snackable Content- also um leicht konsumierbare Inhalte für zwischendurch - geht, hat TikTok dieNase vorn: In Sachen Bildung, Unterhaltung und Onlinemarketing ist TikTokweltweit zur ersten Anlaufstelle geworden. Viel Potenzial hat die Plattform auchdeshalb, weil die Nutzerschaft immer älter wird. Unternehmen können mit TikTokalso nicht nur Kinder und Jugendliche der Generation Z, sondern auchgeschäftsfähige Personengruppen erreichen.2. Native AdvertisingTikTok ist die Nummer eins im Native Advertising. Das bedeutet, dass sich dieWerbeanzeigen kaum von organischen Beiträgen unterscheiden, weil sie perfekt imFeed eingebettet sind. Dadurch gewinnen Kliniken die Aufmerksamkeit des Nutzers,ohne dass dieser die Werbung als störend empfindet.3. Psychologische TriggerTikTok wurde so gestaltet, dass es seine Nutzer in den Bann zieht - und hatdaher ein sehr hohes Suchtpotenzial. Zahlreiche psychologische Trigger machenLust auf mehr. Dank des durchdachten Algorithmus können Kliniken außerdem genaudie Nutzer ansprechen, die sie erreichen möchte. Im Vergleich zu anderenPlattformen bietet TikTok extrem hohe Reichweiten zu geringen Kosten. Dank ihresKurzvideoformats sind die Werbeanzeigen äußerst effektiv. Ein weiterer Vorteil:Im Vergleich zu anderen Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. müssenVideos auf TikTok nicht perfekt sein. Personality und Natürlichkeit stehen hierim Fokus.4. Exklusive NutzerschaftJeder Dritte TikTok-Nutzer ist auf keiner anderen Social-Media-Plattformangemeldet. Das bedeutet, dass Personaler über TikTok auch Bewerber erreichenkönnen, die nur dort aktiv sind. Zudem können Inhalte schnell und zuverlässig andie Zielgruppe herangetragen werden.5. Positive NutzererfahrungNormalerweise fühlen sich Nutzer von Werbung gestört. Auf Facebook, Instagramund Co. werden regelmäßig negative Kommentare unter Werbeanzeigen gepostet. AufTikTok ist das nicht der Fall, solange die Werbeanzeigen relevant, leichtverständlich und ansprechend gestaltet sind - natürlich unter Beachtung derWerberichtlinien. Diese Ads werden gerne von Nutzern aufgenommen - und lassensich daher optimal für eine positive Nutzererfahrung verwenden. Dennoch solltenKliniken sich zwingend mit den Kommentaren der User beschäftigen und dasNutzerfeedback für etwaige Verbesserungen nutzen.