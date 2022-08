WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet nach Zahlen zum zweiten Quartal von 590 auf 490 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate des IT-Sicherheitsdienstleisters sollten nicht überbetont werden, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kunde Bundeswehrsei für einen extrem langsamen Budgetierungsprozess bekannt, was eine gewisse Verzögerung bei den Auftragsvergaben in diesem Bereich erkläre./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,94 % auf 262,5EUR erreicht.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Felix Ellmann

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 490

Kursziel alt: 590

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m