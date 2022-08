Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll im laufenden Jahr nun auf rund 37 Milliarden Euro steigen, teilte das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Bislang hatte die Telekom nach einer ersten Anhebung mehr als 36,6 Milliarden Euro angepeilt. Der Grund für den Optimismus: Der Umsatz der Monate April bis Juni kletterte um fast sechs Prozent auf etwa 28 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der bereinigte Konzernüberschuss um fast 16 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.

Am heutigen Donnerstag haben Analysten mit Spannung die Quartalszahlen der Deutschen Telekom erwartet. Die meisten Branchenexperten zeigten sich im Vorhinein optimistisch. Offenbar zu Recht: Die Telekom hat die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen und erneut ihr operatives Jahresgewinnziel angehoben. "In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wachsen wir weiter", kommentierte Firmenchef Tim Höttges das Zahlenwerk.

Lange galt die Telekom-Aktie nicht wirklich als attraktives Investment. Ein biederes Image und Rekordschulden, die deutlich oberhalb des selbst gesteckten Zielkorridors, also maximal das 2,75-Fache des bereinigten Jahresgewinns, liegen, hielten Investoren und Analysten bislang in Zaum. Das könnte sich mit den aussichtsreichen Geschäftszahlen ändern. So dürfte ein Teil der Erlöse auch in den Schuldenabbau fließen. Außerdem hat die Deutsche Telekom im zweiten Quartal trotz verbraucherfreundlicherer Kündigungsrechte hierzulande mehr Kunden für sich gewonnen. Nach Abzug von Kündigungen waren insgesamt 194.000 neue Vertragskunden hinzugekommen.

Insgesamt performte die Telekom Aktie vor allem in den zuletzt gesamtwirtschaftlich schwierigen Monaten stark. Seit Jahresbeginn schoss die Aktie um mehr als 13 Prozent nach oben. Für die Investmentbank Kepler Cheuvreux Grund genug, die Titel wieder in die Bewertung aufzunehmen. Das Kursziel der Kepler-Analysten lautet 27 Euro und liegt damit rund 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau (18,80 Euro). Damit sind sie nicht einzigen Experten, für die die Telekom-Aktie derzeit einen Blick wert ist. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden 29 Experten die Deutsche Telekom covern. 27 davon würden zum Kauf raten, zwei Mal laute das Votum "halten".

(mp) für die wallstreet:online Zentralredaktion