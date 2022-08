Coway gibt Finanzergebnisse für Q2 GJ2022 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution

Company", gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt.



"Die robuste finanzielle Leistung von Coway in einem schwierigen Marktumfeld ist

auf die Einführung innovativer Produkte wie dem Icon Water Purifier 2 und dem

Icon Ice Water Purifier zurückzuführen", so Soon Tae Kim, Chief Financial

Officer von Coway. "Wir wollen unseren stabilen Kurs auch in Zukunft halten,

indem wir neue Wachstumsmotoren entdecken und unsere Wettbewerbsfähigkeit im In-

und Ausland stärken."