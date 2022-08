First Mining ernennt neuen Chief Financial Officer

Lisa Peterson verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, erneuerbare Energien, Infrastruktur und professionelle Dienstleistungen. Zuletzt war sie unter anderem als Chief Financial Officer bei Libero Copper & Gold Corporation und Zacapa Resources Corporation tätig. Zuvor war Lisa Vice-President of Corporate Reporting & Global Accounting bei SkyPower Global, einem internationalen Großunternehmen, das erneuerbare Energien entwickelt und anbietet. Vor ihrer Tätigkeit bei SkyPower Global war Lisa drei Jahre lang bei Barrick Gold Corporation als Chief of Staff Capital Projects und Chief of Staff of the Frontera District innerhalb der Gruppe für technische Dienstleistungen, Projektentwicklung und Planung der Lebensdauer von Minen beschäftigt. In diesen Funktionen trug sie dazu bei, Großprojekte voranzutreiben, stellte die Verbindung zu Interessengruppen und Joint-Venture-Partnern her und führte Wertsicherungsprüfungen der Betriebs- und Erweiterungsaktiva des Unternehmens durch. Bevor sie zu Barrick kam, arbeitete Lisa 5 Jahre lang bei KGHM und leitete dort die internationale Gruppe für Unternehmensberichterstattung. Lisa begann ihre Karriere bei KPMG. Sie ist ein Chartered Professional Accountant (CPA, CA) und hat einen Bachelor of Business Administration der Simon Fraser University.

Lisa wird Andy Marshall ersetzen, der mit Wirkung zum 12. August 2022 von seiner Funktion bei First Mining zurücktreten wird, nachdem er das Unternehmen darüber informiert hat, dass er eine andere Möglichkeit in der Bergbauindustrie wahrnehmen wird.

„Wir möchten Andy für seine Beiträge zu und sein Engagement für First Mining danken. Als dienstältester Mitarbeiter des Unternehmens war er seit 2015 maßgeblich an der Entwicklung von First Mining beteiligt. Wir wünschen Andy alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen“, sagt Dan Wilton, CEO von First Mining. „Wir freuen uns sehr, dass Lisa dem Team von First Mining beitritt. Mit ihrem Hintergrund im Bergbau und in der Projektentwicklung passt sie angesichts unseres Schwerpunkts, die Goldprojekte Springpole und Duparquet voranzubringen, hervorragend zu uns. Wir wissen, dass Lisa in großem Maße dazu beitragen wird, den Wert unseres Portfolios an erstklassigen Goldprojekten zu erschließen.“