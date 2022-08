JPMORGAN stuft Metro AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro AG nach Quartalszahlen von 10,70 auf 10,90 Euro moderat angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Geschäftsquartal um gut ein Fünftel über seiner Annahme, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Großhändler habe in allen Regionen gut abgeschnitten. Das belege, dass das Management die Strategie konsequent umsetzt./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 10:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 10:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,20 % auf 8,40EUR erreicht.