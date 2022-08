Eine ganzheitliche Lösung für das Kunststoffrecycling (FOTO)

Köln (ots) - Circular Resources Sàrl übernimmt den Grünen Punkt, um die erste

integrierte Lösung aus mechanischem und chemischem Recycling im industriellen

Maßstab für Kunststoffverpackungen zu schaffen



Circular Resources Sàrl, ein Unternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde,

einen One-Stop-Shop für das Recycling von Kunststoffabfall zu etablieren, hat

mit Wirkung vom 10. August 2022 die DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG

und die Unternehmensgruppe mit dem Grünen Punkt übernommen. Dazu gehören unter

anderem die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, die eines der

führenden dualen Systeme zur Erfassung und Verwertung gebrauchter

Verkaufsverpackungen in Deutschland betreibt, sowie die Systec Plastics GmbH mit

der Produktionsstätte in Hörstel und die Systec Plastics Eisfeld GmbH, die aus

im Gelben Sack und in der Gelben Tonne gesammelten Kunststoffabfällen

hochwertige Rezyklate für die Kunststoff- und Verpackungsindustrie herstellen.