80.000 unbesetzte Stellen - Personalberater gibt 5 Tipps, wie Speditionen gegen den massiven Fahrermangel vorgehen können (FOTO)

Gera (ots) - Speditionen sollten sich eigentlich über volle Auftragsbücher

freuen, aber das Geschäft läuft trotzdem immer schlechter. Grund dafür ist

fehlendes Personal, um die Aufträge abzuwickeln. Statistiken zeigen, dass mehr

als 80.000 Stellen unbesetzt sind - und es werden jedes Jahr mehr.



"Staus, volle Autobahnen und wenig Freizeit machen den Job für viele Menschen

unattraktiv. Speditionen müssen jetzt gezielt auf die Vorzüge des Berufs zu

sprechen kommen, denn die gibt es", erklärt Personalberater Lucas Fischer. Gerne

verrät er in diesem Artikel, welche Vorteile besonders ziehen - und warum mehr

Gehalt längst nicht mehr reicht.





1. Vorteile des Berufsfeldes veranschaulichenDer Beruf des Fernfahrers oder Lkw-Fahrers im Nahverkehr hat zahlreiche schöneSeiten. Man ist immer unterwegs, sieht neue Gegenden, hat teils interessanteBegegnungen und kann ungestört für sich allein arbeiten. Die Gehälter können beiverschiedenen Arbeitgebern um bis zu 42.000 Euro brutto pro Jahr variieren.Wenn es den Spediteuren gelingt, über soziale Medien gezielt ausgebildeteLkw-Fahrer und vor allem junge, dynamische Nachwuchskräfte anzusprechen und diepositiven Aspekte des Berufs herauszustellen, schafft dies langfristigPerspektiven, dem Personalmangel entgegenzuwirken.2. Als Arbeitgeber sichtbar werdenEs gibt ein hohes Potenzial an ausgebildeten Kraftfahrern und an jungen Leuten,die man für diesen Beruf begeistern kann. Diese muss man als Spedition gezieltansprechen, um sie zu erreichen und zu einer Bewerbung zu bewegen.Social-Media-Kanäle sind hier ein probates Mittel, die User mit einem passendenProfil zielgerichtet zu erreichen. Hierzu sind geeignete Marketingstrategien,die stets auf dem neusten Stand sind, unabdingbar.3. Nachwuchskräfte erreichenBegeistert man Nachwuchskräfte, sich für eine Ausbildung zum Berufskraftfahrerzu entscheiden, kann das die Situation langfristig entschärfen. In den kommendenJahren werden viele Fahrer in Rente gehen und derzeit sind die Bewerbungen nurunzureichend vorhanden.4. Frauen für den Beruf gewinnenBerufskraftfahrerinnen sind ein Gewinn für die Branche. Engagierte Frauen werdenin diesem Berufsfeld, das bislang von Männern dominiert war, gerne gesehen. Siemachen auf die Sparte aufmerksam und steigern die Attraktivität desBerufsfeldes. Oftmals sind sie außerdem ein Anreiz für weitere Bewerberinnen,sich für eine Ausbildung zur Kraftfahrerin ernsthaft zu interessieren und zuentscheiden.5. Wertschätzung für Lkw-Fahrer fördernOft werden der Beruf des Kraftfahrers und die enormen Leistungen, die bei dieserTätigkeit erbracht werden, nicht ausreichend gewürdigt. Dies liegt daran, dasses noch kein ausreichendes öffentliches Bewusstsein für die Bedeutung desBerufsfeldes und seine Anforderungen gibt. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeitkann die positive Wahrnehmung schärfen.Über Lucas FischerLucas Fischer ist der Gründer und Geschäftsführer von MediaRecruiting. Währendsich der Fachkräftemangel in der Logistikbranche immer weiter zuspitzt, hilft erSpeditionen dabei, mithilfe von digitalen Strategien neue Kraftfahrereinzustellen. Lucas Fischer ist bereits seit vielen Jahren im Bereich desSocial-Media-Marketings tätig. Im Unternehmen seines Vaters nutzte er diesozialen Medien erstmals zu Vermarktungszwecken und konnte dabei beeindruckendeErgebnisse erzielen.