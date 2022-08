Endlich ein besserer Ruf - 5 Tipps, wie Firmen mit Videomarketing ihr Image verändern (FOTO)

Heusweiler (ots) - 167 Millionen Videos haben sich TikTok-Nutzer im Jahr 2021

pro Minute weltweit angeschaut. Auch auf YouTube, Instagram und Facebook

erreichen Videoinhalte explodierende Zuschauerzahlen. In anderen Worten:

Video-Content ist Vorreiter, wenn es um effektives Marketing geht.



"Mit Videomarketing kann die eigene Marke positiv hervorgehoben werden. Dazu

kommt, dass Menschen bequem sind - sie schauen lieber Videos, als lange Texte zu

lesen", sagt Dennis Keller. Er ist Geschäftsführer von proMOTION pictures und

erfahrener Filmemacher, verantwortete unter anderem Videoproduktionen für

verschiedenste Industriebetriebe wie die Hager Group, Festo und Knauf PFT. Gerne

gibt er in einem Artikel 5 Tipps, wie Videomarketing das Image eines

Unternehmens positiv beeinflussen kann.





Tipp 1: Das AuftretenAdäquates Auftreten ist im Videomarketing immens wichtig. Wer einenhochpreisigen Sportwagen bewirbt, sollte sich nicht in kurzen Hosen undFlip-Flops präsentieren. Umgekehrt kann genau dieses Outfit perfekt für dasPropagieren eines coolen Drinks sein, der selbst die drückendste Sommerhitze zumHighlight des Jahres macht. Sprich, die persönliche Erscheinung, das Auftretenund auch die Kulisse müssen zum Produkt passen.Und hier gibt es ein Zauberwort: Nahbarkeit. Im übertragenen Sinne bedeutet das,wenn sich der User nicht mit der Person und deren Umfeld identifiziert, war derganze Dreh umsonst. Was heißt das im Hochpreis-Segment? Dass es okay undangebracht ist, im Maßanzug aufzutreten. Nur bitte nicht stocksteif - sondernselbstverständlich. Auch die teure Uhr darf dann hier und dort zufällig im Bilderscheinen.Wer hingegen günstige Produkte per E-Commerce vertreibt, der kann ruhig legerund lässig auftreten. Hier wirken sogar kleine Pannen überzeugend: MäßigeProduktbeleuchtung oder ein kleiner Ruckler im Video. All das macht nahbar - undgenau damit erreicht man auch die Zielgruppe. Doch Vorsicht: Gerade im BereichRecruiting denken viele Personaler, es sei zielführend, ein "spontanes, nettes,kleines Video" zu drehen, um Azubis anzulocken. Doch das kann dem Image oftmalsmehr schaden als gedacht! Damit kommen wir zum zweiten Tipp:Tipp 2: An die Zielgruppe anpassenEine Frage, die sich hier oft stellt, ist: Warum schießen die Vorstellungen, dieGeschäftsführer von gelungenem Videomarketing haben, so oft am Ziel vorbei? Unddie Antwort darauf ist: Weil sie ihre Zielgruppe nicht kennen und oft meinen,ihre Expertise in einer möglichst komplizierten Ausdrucksweise präsentieren zumüssen, um ihre Kompetenz zu beweisen.Auf dieses Phänomen trifft man häufig und in Expertenkreisen jeglicher Art.