Laut der Studie Future of Conversational AI von Deloitte kann die Schulung von KI-Agenten mit manuellen Methoden sechs bis neun Monate dauern, was eine der häufigsten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einrichtung darstellt. Mit Yellow.ai DynamicNLP entfällt der mühsame Prozess des manuellen Trainings und der Beschriftung von NLP-Modellen (Natural Language Processing). Auf diese Weise können dynamische KI-Agenten spontan lernen, was Unternehmen dabei unterstützt, Conversational AI-Flows innerhalb von Minuten einzurichten und die Kosten und den Aufwand für Trainingsdaten zu reduzieren. Yellow.ai DynamicNLP verfügt über ein vortrainiertes Modell, das auf Milliarden von anonymisierten Konversationen basiert und dazu beiträgt, nicht identifizierte Äußerungen um bis zu 60 % zu reduzieren, wodurch die KI-Agenten in Branchen mit breiteren Anwendungsfällen menschenähnlicher und skalierbarer werden.

Raghu Ravinutala, Mitbegründer und CEO von Yellow.ai, kommentierte die Einführung wie folgt: „Yellow.ai DynamicNLP ist die erste proprietäre Technologie ihrer Art in der weltweiten Conversational AI-Branche für Unternehmen: eine bahnbrechende Innovation, die Unternehmen dabei helfen kann, Zeit, Aufwand und Betriebskosten zu sparen und gleichzeitig ihre Go-Live-Strategie zu beschleunigen. Sie ermöglicht es unseren vortrainierten dynamischen KI-Agenten, herausragende Momente der Wahrheit über den gesamten Lebenszyklus von Kunden und Mitarbeitern zu liefern. Als globale Technologie-Innovatoren sehen wir unser DynamicNLP als einen bedeutenden Schritt nach vorne, um das wahre Potenzial von NLP als bahnbrechende Technologie auszuschöpfen."