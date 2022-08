16,6 Millionen Spielaufträge wurden 2021 bei der städtischen Lotteriegesellschaft abgegeben. Dabei summieren sich die Spieleinsätze für alle Produkte auf 167,5 Mio. Euro.



Wegen der unterschiedlichen Anzahl der Kalenderwochen fielen die Spieleinsätze im Jahresvergleich um 0,6% geringer aus als 2020. Dies erklären die Geschäftsführer Michael Heinrich und Torsten Meinberg: "In den 53 Kalenderwochen des Jahres 2020 konnten mehr Lotterieziehungen durchgeführt werden als in den 52 Wochen des Jahres 2021. Ein Vergleich auf Basis von 52 Kalenderwochen, zeigt dagegen sogar ein Plus von 1,5 Prozent."



Trotz pandemiebedingter Beschränkungen konnten in der Hansestadt die meisten der rund 430 Annahmestellen insbesondere in Zeitungskiosken geöffnet bleiben. "Während Spielhallen schließen mussten, ist es uns im 1. Halbjahr gelungen, das Angebot für Leute zu kanalisieren, die nicht in Spielhallen und Wettvermittlungsstellen gehen konnten und trotzdem nach einem legalen Glücksspielangebot suchten. Davon profitierten offenbar besonders die Rubbellose in den Annahmestellen" haben die LOTTO-Geschäftsführer beobachtet und folgern: "Damit ist es in dem schwierigen Pandemiejahr gelungen, unserem Kanalisierungsauftrag gerecht zu werden und das legale Glücksspielangebot zu stärken."



Wichtigste Säule des Vertriebs



Die Verwurzelung der LOTTO-Annahmestellen in den Stadtteilen hat vielen Kunden und auch Kiosken in der Pandemie geholfen. Über 70 Prozent der Spielscheine wurden in einer der rund 430 LOTTO-Annahmestellen abgegeben. Zugleich wuchs der eigene Internet-Anteil um 5 Prozent: Mittlerweile werden 12 Prozent der Spielscheine online über die Hamburger Website http://www.lotto-hh.de oder über das Portal http://www.lotto.de gespielt. Zusätzlich tragen lizensierte, gewerbliche Spielvermittler zum Ergebnis bei.