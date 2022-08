BARCLAYS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10,75 Euro belassen. Trotz eines etwas besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartals überrasche es nicht, dass der Fernsehkonzern sein Jahresziel für den bereinigten Betriebsgewinn gesenkt habe, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kappung sei immerhin nicht so deutlich wie befürchtet gewesen. Allerdings basiere sie auf der Annahme eines stagnierenden Werbewachstums in den deutschsprachigen Ländern, was nach einer 9-prozentigen Abschwächung im ersten Halbjahr für das zweite nun ein Wachstum von 8 Prozent im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2019 bedeuten würde. Dies aber erscheine ihm sehr optimistisch./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,31 % auf 8,468EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,75

Kursziel alt: 10,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m