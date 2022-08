Arbeitszufriedenheits-Studie 2022 "Arbeitszufriedenheit in Krisenzeiten" / Vertraut, aber langweilig? Fast jeder Zweite ist unterfordert - jeder Fünfte will den Jobwechsel (FOTO)

München (ots) - Corona, Krieg und Klimawandel - Arbeitnehmer:innen und

Unternehmen in Deutschland sehen sich im Jahr 2022 mit einigen Krisen

konfrontiert. Doch wie sind deren Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit? Das

hat der führende Personaldienstleister AVANTGARDE Experts gemeinsam mit YouGov

in der Arbeitszufriedenheits-Studie 2022 untersucht. Die Arbeitszufriedenheit

beeinflusst wie kaum ein anderer Faktor die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für

Arbeitnehmer:innen und Unternehmen. Welchen Effekt hat also die Krisenzeit auf

das Sicherheitsdenken, die Existenzängste und die Unter- oder Überforderung von

Beschäftigten?



Die Ergebnisse der Studie mit über 1.000 erwerbstätigen und nicht-selbstständig

arbeitenden Personen, die bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (ab 18 Jahren),

Geschlecht und Region sondiert wurden, zeigt klare und überraschende Tendenzen

im deutschen Arbeitnehmermarkt. Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen ist

zwar gesunken, aber nicht so stark wie befürchtet. Dafür steigt das

Sicherheitsbedürfnis an und Arbeitnehmer:innen lassen besonders ein Krisenthema

mit in die Jobwahl einfließen: Umwelt und Klimaschutz.