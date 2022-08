Darüber sprechen wir mit Ingmar Königshofen vor dem Hintergrund des Sentiments und mit Blick auf den Dow Jones. Der läuft ebenso an eine Widerstandszone heran wie der DAX im mittelfristigen Bild.

Der DAX hat den Schwung vom Vortag in den Donnerstag mitgenommen und zunächst den Widerstand um 13.800 angelaufen. Davon ist er zum Mittag jedoch wieder weiter entfernt und verdaut die Daten aus den USA. Hier waren gestern die abflachenden Inflationsdaten mit einem Kurssprung bei den Aktien honoriert worden. Ist dies ein nachhaltiger Effekt?

DAX am Morgen

Der Deutsche Aktienindex lief am Vormittag ins Minus.

Nachrichten aus Deutschland

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG musste in den letzten Monaten herbe Verluste in Kauf nehmen. Aktuell scheint sich das Blatt wieder zu wenden.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG kann den Umsatz steigern und auf ein robustes Geschäft in Nordamerika, sowie in China verweisen. Was waren die genauen Treiber?

Blick in die USA

Ebenso euphorisch war die Reaktion auf die Quartalszahlen der Walt Disney Company. Im Streamingbereich konnte sogar Netflix aus Sicht der Nutzerzahlen überholt werden. Die Aktien waren sehr fest und könnten damit heute weiter zulegen. Wo liegen potenzielle Ziele?



Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.



Das vollständige Video finden Sie hier:

