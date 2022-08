DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach den starken Halbjahreszahlen rechne er nach wie vor mit einer "echten Anhebung" des Vorsteuerergebnisziels für 2022, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte Sixt laut Kuhn im September tun. Der Autovermieter hatte am Mittwoch nur angekündigt, er wolle nun das obere Ende der von ihm angegebenen Spanne erreichen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,51 % auf 117EUR erreicht.