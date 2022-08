DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PRUDENTIAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1475 Pence belassen. Der britische Versicherer habe ein schwieriges Halbjahr hinter sich, aber besser als der Aktienkurs vermuten lasse, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prudential Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von 0,00 % auf 11,90EUR erreicht.