DZ BANK stuft SIEMENS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Bei näherer Betrachtung sei das gemischt ausgefallene dritte Geschäftsquartal des Industriekonzerns gar nicht so schlecht und die Anpassung des Ausblicks sei erwartet worden, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs preise eine Rezession vermutlich bereits weitgehend ein./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 13:29 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 13:45 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,61 % auf 111,1EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m