TTI LIEFERT STARKE ERGEBNISSE IM ERSTEN HALBJAHR 2022

HONG KONG, 11. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von kabellosen Profiwerkzeugen, Heimwerkerwerkzeugen und Outdoor Power Equipment, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder die „Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR-Symbol: TTNDY) freut sich, seine Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben.

Die Gruppe lieferte im ersten Halbjahr 2022 starke Ergebnisse, übertraf den Markt und steigerte den Umsatz um 10,0% auf 7,0 Milliarden US-Dollar. In lokaler Währung stieg der Umsatz um 12,1%. Zusammen mit dem Umsatzwachstum von 52 % im ersten Halbjahr 2021 hat TTI seinen Umsatz in diesem Zweijahreszeitraum um 67% gesteigert. Die Bruttomarge verbesserte sich im ersten Halbjahr zum 14. Mal in Folge und stieg um 50 Basispunkte auf 39,1%. Das EBIT stieg um 10,7% auf 633 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn um 10,4% auf 578 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie um 10,4% auf rund 31,59 US-Cent pro Aktie.