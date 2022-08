Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt dabei einen seit Januar 2021 anhaltenden Abwärtstrend und Rückfall auf den markanten Unterstützungsbereich der letzten Jahre um 40,00 Euro herum. Dabei geriet der langfristige Aufwärtstrend in Gefahr, derzeit versucht Ströer wieder in seinen ursprünglichen Trend dynamisch zurückzukehren.

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer

Die Ausgangslage für Käufer ist derzeit als schwierig einzustufen, erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 48,70 Euro dürfte der Ströer-Aktie weiteren Auftrieb verleihen, im Zuge dessen wären dann Zugewinne an die nächstgrößere Hürde um 52,00 Euro und darüber in den Bereich von 55,00 Euro möglich. Nur in diesem Szenario könnte innerhalb des laufenden Abwärtstrends eine längere Gegenbewegung vollzogen werden. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 40,00 Euro würde dagegen unmittelbare Rückfallrisiken auf 37,00 und darunter 34,26 Euro forcieren.

Störer SE (Tageschart in Euro) Tendenz: