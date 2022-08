Hamburg (ots) - Bei der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2021 hat

LOTTO Hamburg am 11.08.2022 eine positive Bilanz für das abgelaufene

Geschäftsjahr gezogen. Während die Spieleinsätze weitgehend stabil geblieben

sind, liegt das Betriebsergebnis der städtischen GmbH (nach Konzessions- und

Zweckabgaben) über dem Vorjahr.



"Über alle Glücksspielangebote betrachtet entwickeln sich die Spieleinsätze

relativ stabil", erklären die Geschäftsführer Michael Heinrich und Torsten

Meinberg und ergänzen. "Da es 2021 bei den großen Lotterien wie LOTTO 6aus 49

und Eurojackpot keine längeren Hoch-Jackpot-Phasen gab, haben keine

Sondereffekte den Umsatz besonders beflügelt."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

16,6 Millionen Spielaufträge wurden 2021 bei der städtischenLotteriegesellschaft abgegeben. Dabei summieren sich die Spieleinsätze für alleProdukte auf 167,5 Mio. Euro.Wegen der unterschiedlichen Anzahl der Kalenderwochen fielen die Spieleinsätzeim Jahresvergleich um 0,6% geringer aus als 2020. Dies erklären dieGeschäftsführer Michael Heinrich und Torsten Meinberg: "In den 53 Kalenderwochendes Jahres 2020 konnten mehr Lotterieziehungen durchgeführt werden als in den 52Wochen des Jahres 2021. Ein Vergleich auf Basis von 52 Kalenderwochen, zeigtdagegen sogar ein Plus von 1,5 Prozent."Trotz pandemiebedingter Beschränkungen konnten in der Hansestadt die meisten derrund 430 Annahmestellen insbesondere in Zeitungskiosken geöffnet bleiben."Während Spielhallen schließen mussten, ist es uns im 1. Halbjahr gelungen, dasAngebot für Leute zu kanalisieren, die nicht in Spielhallen undWettvermittlungsstellen gehen konnten und trotzdem nach einem legalenGlücksspielangebot suchten. Davon profitierten offenbar besonders die Rubbellosein den Annahmestellen" haben die LOTTO-Geschäftsführer beobachtet und folgern:"Damit ist es in dem schwierigen Pandemiejahr gelungen, unseremKanalisierungsauftrag gerecht zu werden und das legale Glücksspielangebot zustärken."Wichtigste Säule des VertriebsDie Verwurzelung der LOTTO-Annahmestellen in den Stadtteilen hat vielen Kundenund auch Kiosken in der Pandemie geholfen. Über 70 Prozent der Spielscheinewurden in einer der rund 430 LOTTO-Annahmestellen abgegeben. Zugleich wuchs dereigene Internet-Anteil um 5 Prozent: Mittlerweile werden 12 Prozent derSpielscheine online über die Hamburger Website http://www.lotto-hh.de oder überdas Portal http://www.lotto.de gespielt. Zusätzlich tragen lizensierte,gewerbliche Spielvermittler zum Ergebnis bei.Positives Betriebs- und JahresergebnisDas Betriebsergebnis (nach Konzessions- und Zweckabgaben) lag 2021 bei 4,2 Mio.Euro und damit 13% über dem Betriebsergebnis des Jahres 2020 mit 3,7 Mio.