Brake (ots) - Gegen die Umweltzerstörung durch ein geplantes Gasbohrprojekt vorder Küste Westaustraliens und den damit verbundenen Bau einer 430 km langenPipeline protestieren 20 Greenpeace-Aktive heute mit vier Schlauchbooten imHafen von Brake an der Weser. An die Bordwand des Frachters "Emma Oldendorff",der Rohre für den Bau der Pipeline liefert, haben sie in 2 Meter großen Lettern"No New Gas #RWExit" gemalt. Bei dem LNG-Gas-Projekt an der australischenWestküste wollen RWE und Uniper zusammen mit dem australischen EnergiekonzernWoodside Energy Trading Singapore (Tochtergesellschaft des australischenEnergiekonzerns Woodside) Gas fördern. Die deutsche Firma Europipe liefert diedafür benötigten Großrohre. "Die Erschließung neuer Gasfelder bringt keinenNutzen in der aktuellen Energieversorgung", sagt Greenpeace-MeeresexperteManfred Santen. "Verlegung und Betrieb der Pipeline zerstören wertvolleMeeresgebiete. Neue Mega-Gasprojekte tragen weltweit zur Klimakrise bei - unterBeteiligung deutscher Konzerne wie RWE und Uniper."Das Projekt stellt eine Bedrohung für die besonders artenreiche und empfindlicheUnterwasserwelt Westaustraliens mit Korallenriffen und Seegraswiesen dar. RWEund Woodside haben vereinbart, dass RWE ab dem Jahr 2025 sieben Jahre langjährlich 0,84 Millionen Tonnen LNG von Woodside beziehen wird. Uniper wird ab2026 sogar 2 Millionen Tonnen LNG von Woodside beziehen. Greenpeace AustraliaPacific und Greenpeace Deutschland haben in mehreren Studien ( https://www.greenpeace.de/publikationen/S04111_greenpeace_zusammenfassung_report_australien_06_22.pdf und 2 (https://www.greenpeace.de/publikationen/Risiken_Wale_Woodside_Gasbohrungen_Zusammenfassung.pdf) ) aufgezeigt, welche verheerenden Folgen dieGasförderung für die Meeresumwelt haben kann. Die Pipeline würde zum Beispieldirekt durch die Wanderroute von Buckelwalen sowie den geschützten MontebelloMarine Park führen - ein wichtiges Brutgebiet von Meeresschildkröten.RWE: Gewinn mit fossilem Lock-In statt zukunftsweisender KrisenlösungenRWE hat heute in seiner Halbjahresbilanz mitgeteilt, dass für das erste Halbjahr2022 ein Gewinn vor Steuern von mehr als 5 Milliarden Euro zu erwarten ist.Grund sind die wegen des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Preise auf demEnergiemarkt. "RWE verdient am Ukrainekrieg und heizt mit seinem Geschäft dieglobale Klima- und Biodiversitätskrise weiter an", sagt Santen. "Anstatt nun mitaller Kraft die Erneuerbaren Energien auszubauen, investiert RWE lieber inklimaschädliche LNG-Projekte, die artenreiche Meeresgebiete zerstören."Greenpeace hat erst vor wenigen Wochen eine Studie (https://www.greenpeace.de/publikationen/20220725-greenpeace-report-lng-terminals.pdf) vorgelegt, aus derhervorgeht, dass in Deutschland derzeit Überkapazitäten an LNG-Gas geschaffenwerden. Die Bundesregierung will eine durch den Wegfall russischen Gasesentstehende Lücke möglichst schließen. Die Planungen der Konzerne schießen überdieses Ziel jedoch hinaus und drohen das Tempo der notwendigen Energiewende hinzu erneuerbaren Energien zu bremsen.Achtung Redaktionen : Bilder erhalten Sie von Wolfram Kastl, Tel. 0171-3150945und unter https://act.gp/3QwdgL3