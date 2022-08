STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 155,94 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem geringfügigen Aufschlag von drei Basispunkten. Bis Mittwochnachmittag ist der Euro-Bund-Future auch nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli mehrfach an der signifikanten Überwindung der 157 Prozent-Marke gescheitert. Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 156,72 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich eine Rendite für die zehnjährige fiktive Bundesanleihe von 0,90%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 0,88% darunter. Dagegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 1,07% auf 1,13% gestiegen.

Anlegertrends

Kanada-Anleihe in der Heimatwährung

Kanada emittiert unter der WKN A3K7XV eine neue Anleihe, die bei einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Kanadischen Dollar eine Laufzeit bis zum 01.10.2025 aufweist. Der Nominalzinssatz ist mit 3,00% festgesetzt. Die erste anteilige Zinszahlung erfolgt bereits am 01.10.2022. Alle weiteren Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus.