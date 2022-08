"Trotz der makroökonomischen Herausforderungen, die während des gesamten zweiten Quartals anhielten, waren wir in der Lage, sowohl ein sequenzielles als auch ein bescheidenes Wachstum der Produktverkäufe im Vergleich zum Vorjahr zu erzielen", sagte Paul Travers, CEO von Vuzix, in einer Presseerklärung.

Doch rechtfertigen diese Zahlen den Kurs der Tech-Aktie, der kurzzeitig um circa 21 Prozent stieg? Die Aktionäre sind zufrieden und erstaunt zugleich:

Commi82: Das Interessanteste für mich ist das Erscheinungsdatum der drei neuen Produkte: Shield, M400C und Blade 2.

BulleoderBaer_1: Wir können uns doch nicht beklagen. Im März lag die Aktie bei 3,78 US-Dollar und hat sich seither mehr als verdoppelt. Wenn man sich andere Tech-Werte ansieht, ist das doch ein schönes Ergebnis. Es gab Zeiten, da hatte unser Paul (Vuzix-CEO Paul Travers) die Zahlen im offenen Hemd vorgetragen – und das war fast bis zum Bauchnabel offen. Paul hat schon dazugelernt. […] Die Zahlen sind insgesamt besser, als ich befürchtet habe. Mit dem Büro in Deutschland im noch laufenden Jahr könnte eine Kooperation mit der Deutschen Telekom winken, denn ein europäisches Büro besteht doch schon in England. Das wäre ein "Schlager" – Deutsche Telekom und dann T-Mobile USA. Damit wäre der Startschuss gefallen. Nicht verrückt machen lassen! Es stellt sich mir nur eine Frage: Warum man die Schwäche der Aktie nicht für Rückkäufe genutzt hat.

Haube24: Die angekündigten Schiffsladungen zeigen Wirkung. Nein, im Ernst, wenn man sich die schlechten Zahlen anderer anschaut, und dann die Reaktion auf den Conference Call von Paul, dann war schon ein Hüpfer nach oben zu erwarten. Dass es nun ein Sprung ist, umso erfreulicher.

Marvessa: Wir müssen halt seit Jahren an die Zukunft glauben, weil in der Gegenwart die Zahlen am Ende immer wieder mies sind. Paul schwärmt von den Aussichten und drei Monate später sagen die Zahlen wieder etwas anderes. Aber irgendetwas ist im Busch.

Sleepy_d: Man darf halt nicht vergessen, in was für einer Zeit wir uns befinden. Sämtliche Konzerne kassieren ihre Prognosen oder enttäuschen bei den Zahlen. Da ist es sicherlich eine Ausnahme, diese zu treffen oder – wenn auch nur ein Minimum aber – zu übertreffen. Ist nicht so, dass Vuzix nicht schon ohne jegliche Nachrichten in diesem Ausmaß gestiegen oder gefallen ist. Ich denke die Shorties sind auf dem falschen Fuß erwischt worden. Für mich jedenfalls eine Erklärung, mit der ich mehr anfangen kann als mit vielen anderen Sprünge in der Vergangenheit.

Hostage24: Auch wenn einige noch einen letzten Abverkauf bei den Techs sehen, gehe ich davon aus, dass wir das Schlimmste überstanden haben und es wieder andersherum geht. Das dürfte auch für Vuzix gelten. Die Zahlen waren mehr oder weniger erwartungsgemäß. Die Kursreaktion zeigt einigen angestauten Kaufdruck. Wir haben die zwischen Februar und November 2020 gebildete Trendkanaluntergrenze, die ich eigentlich nie wieder sehen wollte, von unten angekratzt. Im ersten Versuch sind wir wieder runter und knapp zurück in den Abwärtstrend seit Mai 2021. Hier steht technisch eine Richtungsentscheidung an. Gehen wir mal vom baldigen Ausbruch in den Aufwärtstrend aus und nicht vom Szenario "Zurück auf Los", was ein Fehlausbruch technisch bedeuten würde. Ich habe da immer wieder die enorme Shortquote im Kopf.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion